Ara transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe, dünya futbolunun en önemli orta saha oyuncularından biri olarak kabul edilen N’Golo Kante transferinde sona yaklaştı. Sarı lacivertli yönetim, uzun süredir yürüttüğü temasların ardından Fransız yıldızla prensip anlaşmasına varırken akıllarda ''Kante Fenerbahçe'ye gelecek mi?'' sorusu yer aldı.

Fenerbahçe cephesi, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Sarı lacivertlilerin, oyuncunun bonservis ve sözleşme detayları konusunda karşılıklı mutabakat sağladığı öğrenildi. Peki, Kante Fenerbahçe'ye gelecek mi?

KANTE FENERBAHÇE’YE GELECEK Mİ?

Fenerbahçe, ara transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan N’Golo Kante için temaslarını sürdürürken, transferde sona yaklaşıldığı ifade ediliyor. Sarı lacivertli yönetimin, Fransız yıldızla prensip anlaşmasına vardığı ve sürecin resmiyete dökülmesi için son görüşmeleri yaptığı belirtiliyor. Kante’nin de Fenerbahçe’ye transfer olmaya sıcak baktığı ve İstanbul’a gelmeye hazır olduğu belirtildi.

N’Golo Kante transferiyle ilgili henüz kulüp tarafından resmi açıklama gelmedi. Ancak taraflar arasında anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığı ve Fenerbahçe heyetinin süreci tamamlamak için son adımları attığı aktarılıyor. Resmi imzaların atılması halinde Kante’nin kısa süre içinde İstanbul’a gelerek takıma katılması bekleniyor.

KANTE’NİN PERFORMANSI

34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, 2025-26 sezonunda Al Ittihad formasıyla tüm kulvarlarda 22 karşılaşmada görev yaptı. Toplam 1927 dakika sahada kalan Kante, 1 gol kaydederken orta sahadaki savunma katkısı, oyun disiplini ve temposuyla dikkat çekti. Şimdi ise Fransız yıldızın, Fenerbahçe’ye transferi halinde orta sahaya önemli bir güç katması bekleniyor.

