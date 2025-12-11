Türkiye'nin 61 ilinde 400'ün üzerinde şubesi bulunan tatlı devi Ekleristan iflasın eşiğinde. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato ilan eden şirket hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı aldı.

2020 yılında kurulan ve kısa süre içerisinde Türkiye'nin 61 ilinde şubeleşen tatlı devi Ekleristan, yaşadığı mali sorunların ardından konkordato ilan etti.

Ülke genelinde 400'ün üzerinde şubesi bulunan, ekler, makaron, sütlü tatlı, pasta ve dondurma ürünleriyle öne çıkan Bursa merkezli Ekleristan Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, ekonomik sıkıntılarını aşmak amacıyla Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusu yaptı.

3 AY SÜRE VERİLDİ

Firmanın başvurusunu inceleyen mahkeme, Ekleristan hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı aldı. Firmanın mali tablolarını incelemek üzere Nesrin Beşe konkordato komiseri olarak görevlendirilirken, firma hakkında nihai karar ise yapılacak incelemenin ardından 3 aylık süre içerisinde verilecek.

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Davalı-borçlulara iş bu tensip tutanağı gereğinde üç (3) aylık geçici mühlet verilmiştir.

Davalı- borçlular adına kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz malların üçüncü kişilere devri, ikinci bir karara kadar yasaklanmıştır. Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz.

İ.İ.K'nın 288/1 maddesine göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK'nın 294, 295, 296 ve 297 maddeleri kıyasen uygulanarak geçici mühlet içinde davalı aleyhine 6183 Sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmaması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmiştir.

08/12/2025 tarihinden itibaren yeni icra ve iflas takibi yapılamayacaktır.

Tedbirler İ.İ.K.'nın 206'ncı maddesinin 1'inci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar ve rehinle temin edilmiş alacaklar açısından hüküm ifade etmez.

Geçici mühlet içinde görev yapmak üzere bir konkordato komiseri atanmıştır. Mali konularda uzman komiser olarak Nesrin Beşe atanmıştır.

Davalılardan alacaklı olduğunu iddia edenler iş bu ilanın yayınlandığı günden itibaren yedi (7) günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edebilir, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilir.

Geçici mühletin uzatılması veya sürenin dolmasından önce ortaya çıkabilecek mühim sebeplerle süre sonunun beklenmesine gerek kalmaması ihtimali bulunduğundan duruşma günü belirlenmemiştir."

