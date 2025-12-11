“Yaprak Dökümü” dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan ve bir süredir hayatını Amerika’da sürdüren oyuncu Tolga Karel, son günlerde medyada art arda yaşanan olaylara dikkat çekerek yeni bir paylaşım yaptı. Daha önce “Medya sektöründe büyük ifşalar yaşanacak” dediğini hatırlatan Karel, bu kez de çok konuşulacak yeni bir iddiayı gündeme taşıdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu kapsamında, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu dört kişinin tutuklanması, medya dünyasında çok konuşuldu. Bu gelişmelerin ardından şaşkınlığa neden olan açıklamalar peş peşe gelmeye başladı.

NUR KÖŞKER’DEN MEDYA DÜNYASINI SARSAN İDDİA

Eski Habertürk spikeri Nur Köşker, yaptığı açıklamada uzun yıllara yayılan bir taciz sürecinden söz ederek kamuoyunun gündemine oturan bir ifşada bulundu.

Köşker’in bu sözleri tartışmaları alevlendirirken, oyuncu Tolga Karel de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarla dikkatleri üzerine topladı.

Tolga Karel’den sürpriz siyasi tahmin! Kenan İmirzalıoğlu paylaşımı kafaları karıştırdı

“KENAN’IN MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞI ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN”

“Yaprak Dökümü” dizisinde oynadığı Oğuz karakteriyle tanınan Karel, bu tür ifşaların geleceğini yaklaşık bir ay önce öngördüğünü belirterek yeni ve daha büyük bir iddiayı ortaya attı.

Karel, oyuncu Kenan İmirzalıoğlunun bir fotoğrafını paylaşarak onunla ilgili şoke eden bir iddia öne sürdü. “Kenan’ı 1997’den beri tanırım” ifadelerini kullanan Karel ve İmirzalıoğlu’nun 2028 yılında AK Parti’den milletvekili adayı olacağını iddia etti.

Tolga Karel’den sürpriz siyasi tahmin! Kenan İmirzalıoğlu paylaşımı kafaları karıştırdı

Bu paylaşımına, “Siyaset için geç bile kaldı. Şimdiden hayırlı olsun” diyerek devam etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası