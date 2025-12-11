İhlas Haber Ajansı
Van'da zincirleme kaza! Sisten 6 araç birbirine girdi, yaralılar var
Van’da sis ve buzlanmanın etkisiyle 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Ekiplerin müdahalesiyle yaralılar hastaneye kaldırılırken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.
kaza, Van-Erciş kara yolu üzerindeki Tasmalı Geçidi'nde meydana geldi.
GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ, 6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Sabaha karşı etkili olan sis ve buzlanmadan dolayı 6 araç birbirine çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
İlk bilgilere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Jandarma ekipleri başka kazaların yaşanmaması için bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
