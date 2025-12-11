ABD Dışişleri Bakanlığı, Husiler’in Yemen Misyonu’nda görevli eski ve mevcut yerel personeli yasa dışı şekilde gözaltına almasını kınadı. Açıklamada, gözaltıların iktidarda kalma aracı olarak kullanıldığı vurgulanarak, personelin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması istendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Husiler'in, ABD'nin Yemek Misyonu'nda görevli eski ve mevcut yerel personelini "yasa dışı" bir şekilde gözaltına aldığı ve bunun kınandığı ifade edildi.

Söz konusu gözaltıların ve gözaltına alınan kişilere karşı açılan davaların, "Husiler'in iktidarda kalmak için başvurduğu bir yol olduğu" kaydedilen açıklamada, "Misyon personelinin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.

