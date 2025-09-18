Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yemen balistik füze saldırısı gerçekleştirdi!

Yemen balistik füze saldırısı gerçekleştirdi!

İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yemen balistik füze saldırısı gerçekleştirdi!
İhlas Haber Ajansı

Yemen'deki Husiler İsrail'in saldırılarına misilleme olarak füze saldırısı gerçekleştirdi. İsrail ordusu Yemen'den gönderilen füzenin hava kuvvetleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Yemen'den ateşlenen bir füzeye karşı alarm durumuna geçerken, İsrail Hava Kuvvetleri'nin müdahalesi sonucunda saldırının engellendiği açıkladı.

Yemen'in İsrail'e füze fırlatması üzerine İsrail'de çeşitli bölgelerde siren sesleri yükseldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "Yemen tarafından İsrail'e ateşlenen bir füze tespit edildi. Hava savunma sistemleri tehdidi karşılamak üzere devreye girdi" ifadeleri kullanıldı.

Yemen balistik füze saldırısı gerçekleştirdi! - 1. Resim

IDF, bölge halkına İsrail İç Cephe Komutanlığı'nın yönergelerine uyulması çağrısında bulundu. Uyarılardan sonra yapılan başka bir açıklamada, hava saldırısı sirenlerinin devreye girmesinden kısa bir süre sonra İsrail Hava Kuvvetleri'nin müdahalesi sonucunda bir füzenin önlendiği aktarıldı. Ayrıca, saldırının detaylarına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Yemen balistik füze saldırısı gerçekleştirdi! - 2. Resim

İSRAİL'İN EİLAT KENTİ DE İHA İLE VURULMUŞTU

İsrail'in Eilat kentine bir insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlenmişti. İHA bölgedeki bir otelin girişinin yakınına düşerek, yangına neden olmuştu. Yangın, acil durum ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, İsrailli yetkililer saldırının Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından düzenlendiğini değerlendiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

