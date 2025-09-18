Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Avrupa’dan İsrail'e şok! Liman işçileri silah sevkiyatını engellendi...

İtalya’nın Ravenna Limanı işçileri, İsrail’e giden silah kamyonlarının limana girişine izin vermeyerek sevkiyatı engelledi. Liman yetkilileri ve belediye, patlayıcıların başka bir ülkeden geldiğini belirterek eylemi destekledi. Benzer eylemler Avrupa’nın diğer limanlarında da gerçekleşmişti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına bir tepki de İtalyan liman işçilerinden geldi. İtalya’da Ravenna Limanı işçileri, İsrail'e silah taşıdığı iddia edilen iki kamyonun limana girişine izin vermeyerek, İsrail'e silah sevkiyatını engelledi.

Ravenna Belediye Başkanı Alessandro Barattoni, yaptığı açıklamada, liman yetkililerinin, İsrail'in Hayfa Limanı’na giden patlayıcı taşıyan kamyonların limana girişinin reddedilmesi yönündeki kendisinin ve bölgesel yönetimin talebini kabul ettiğini söyledi.

Patlayıcıların başka bir ülkeden geldiğini ifade eden Barattoni, "İtalya, İsrail'e silah satışını engellediğini söylüyor, ancak bürokratik boşluklar sayesinde diğer ülkelerden İtalya üzerinden geçmelerinin kabul edilemez olduğunu" belirtti.

AVRUPA'DA BENZER EYLEMLER

Öte yandan İsrail'e silah sevkiyatını engellemek için benzer eylemler, Fransa, İsveç ve Yunanistan gibi diğer Avrupa ülkelerindeki liman işçileri tarafından da gerçekleştirilmişti.

