İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam etmek üzere toplam 120 personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan sonrası gözler başvuru şartları ve tarihlerine çevrildi.

İçişleri Bakanlığı, Genel İdare Hizmetleri (GİH) Sınıfında yer alan 40 İçişleri Uzman Yardımcısı ve 80 İl Planlama Uzman Yardımcısı kadrosu olmak üzere toplam 120 kadrolu devlet memuru alımı yapacağını duyurdu. Başvuru ve sınav sürecine ilişkin ilanlar yayımlandı.

İçişleri Bakanlığı 120 personel alımı yapacak: Başvuru şartları ve tarihleri

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 120 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere; taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki 80 İl Planlama Uzman Yardımcısı kadrosu için 09–18 Şubat 2026, merkez teşkilatında yer alan 40 İçişleri Uzman Yardımcısı kadrosu için ise 02–06 Şubat 2026 tarihleri arasında Ankara’da sözlü sınavlar gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanlığı 120 personel alımı yapacak: Başvuru şartları ve tarihleri

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 120 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları

taşımak,

2- Bakanlığımızca talep edilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu

tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3- Giriş (sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını

doldurmamış olmak (01.01.1991 tarihinden sonra doğanlar),

4- 2024-2025 yıllarına ait Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) Bakanlığımızca istenilen

puan türlerinden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak,

5- KPSS puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere istenilen bölüm ve puan türlerine göre

ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı aday arasına girmek (sıralamaya giren son aday ile aynı puana

sahip diğer adaylar da giriş (sözlü) sınavına alınır),

6- Adaylar KPSS puan türlerine ve öğrenim bölümlerine göre bu ilanda belirtilen şartları taşımaları kaydıyla en fazla 3 tercihte bulunabilirler.

Haberle İlgili Daha Fazlası