Haberler > Dünya > İsrail Lübnan'ı vuracağını duyurdu! Haritayla uyardılar: Acil terk edin

İsrail Lübnan'ı vuracağını duyurdu! Haritayla uyardılar: Acil terk edin

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail Ordu sözcüsü, İsrail ordusunun güney Lübnan’da Hizbullah’ın askeri altyapılarına saldırı düzenleneceğini bildirdi. Sözcü, saldırı öncesinde Lübnan'ın güneyindeki köylerin boşaltılması çağrısında bulundu.

İsrail Savunma Kuvvetleri, Güney Lübnan genelinde Hizbullah'a ait askeri tesislere saldıracağını bildirdi. 

Ordu sözcüsü X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırının düzenleneceği bölgeleri işaretleyerek şu ifadeleri kullandı:

İsrail ordusu duyurdu! ''Lübnan'ın güneyini boşaltın'' - 1. Resim

''Güney Lübnan sakinlerine acil uyarı! Ekli haritalarda kırmızı ile işaretli binalar ve bitişik binalarda ikamet eden aşağıdaki köy sakinlerine acil uyarıda bulunuyoruz:

  • Bayan Dağ
  • Kafr Tibnit
  • Dubna‎Hizbullah tarafından kullanılan binalarda bulunuyorsunuz. Kendi güvenliğiniz için bu binalar ve yakınlardaki binalar derhal tahliye edilmeli. Bölgeden en az 500 metre uzaklaşmalısınız. Binalarda kalmak sizi riske atar.''

