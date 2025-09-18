İsrail’in Barak-MX sevkiyatı Güney Kıbrıs’ta Türkiye ve KKTC için nasıl bir tehdit oluşturuyor?

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, İsrail yapımı Barak-MX hava savunma sistemini satın alması, tüm Doğu Akdeniz ülkeleri ve diğer ülkeler için de tehdit oluşturuyor.

Türkiye Today editörü Ata Ahmet Kökçü'nün haberine göre, İsrail’den GKRY’ye yapılan Barak-MX hava savunma sistemi teslimatı, bölgedeki tansiyonu artırarak 1997'de yaşanan S-300 gerginliğini anımsattı.

Kıbrıs Rum Kesimi, 2024 yılında İsrail ile bir anlaşma imzalamış olsa da, anlaşmanın detayları kamuoyuyla paylaşılmadı. Kaç adet sistem satın alındığı ve bunların ihracata yönelik modifiye edilmiş Barak-MX sistemleri olup olmadığı henüz bilinmiyor. Yunan basınına göre, sistem Baf'taki Andreas Papandreou Hava Üssü'nde konuşlandırılacak.

RUM YÖNETİMİ, İSRAİL YAPIMI SİSTEMİ TERCİH ETTİ

Kıbrıs Rum yönetimi başlangıçta Demir Kubbe hava savunma sistemini satın almayı hedeflemiş, ancak daha sonra daha gelişmiş Barak-MX sistemini tercih etmişti.

GÜVENLİK DİNAMİKLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK STRATEJİK BİR HAMLE

Bu durum, İsrail'in Barak-MX hava savunma sistemini yakın zamanda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne teslim etmesinin sadece "rutin bir savunma alımı" olmadığını gösterirken bazı yetkililere göre bu, özellikle Türkiye ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Doğu Akdeniz'deki güvenlik dinamiklerini etkileyebilecek stratejik bir hamle olarak görülüyor.

Tel Aviv'in Rum Kesimi'ne "tamamen ağ merkezli" bir Barak-MX hava savunma sistemi sağlama kararının, Yunan yönetiminin savunma kabiliyetlerini artırmanın çok ötesine geçebileceği belirtildi.

YUNANİSTAN İSRAİL’DEN SİLAH SATIN ALMAYI TERCİH EDİYOR

Türkiye Today'in haberinde, İsrail'in, "stratejik bir ittifak" oluşturmak için Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'ni silahlandırmaya karar verdiği de belirtildi. Yunanistan, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği koridorlarında Gazze konusundaki endişelerini dile getirse de, diplomatik tutarlılıktan ziyade "taktik kazanımlara" öncelik vererek, İsrail savunma sanayisinden silah satın almayı ve finanse etmeyi tercih ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bugün düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin adadaki dengeleri bozmaya yönelik her türlü girişimi yakından izlediğini ve gerekli tüm önlemleri aldığını belirtti. Kaynaklar, "Kıbrıs Türk halkı da Türkiye'nin koruması altındadır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Rum basınında yer alan haberlere göre, İsrail’in Barak MX hava savunma sistemleri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından Limasol Limanı üzerinden adaya getirilmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde askeri araçların limandan ayrıldığı görülürken, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.