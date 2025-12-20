Final yapan Hudutsuz Sevda’nın yeni projesi Yeraltı’nın tüm detayları ortaya çıktı. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı diziden setten ilk kare de geldi.

NOW’ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, geçtiğimiz sezon ekranlara veda etmişti. Başrol oyuncusu Deniz Can Aktaş, kısa bir aranın ardından yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce “Yeraltı” adıyla duyurulan dizinin başrollerinde Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan yer alıyor.

Hudutsuz Sevda’da Miray Daner ile başrolü paylaşan Deniz Can Aktaş, Halil İbrahim karakterini konu alan devam projesi Halo’nun Yolu için hazırlıklar sürerken, proje farklı bir formatta şekillendi ve Aktaş, Yeraltı dizisinin başrolüne geçti.

SETTEN FOTOĞRAF GELDİ

Dizinin detayları ve ilk set fotoğrafı gazeteci Birsen Altuntaş tarafından paylaşıldı. Setten gelen karede Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu bir arada yer aldı.

Hudutsuz Sevda’nın yeni versiyonu “Yeraltı” setten ilk kareyle ortaya çıktı

YERALTI DİZİSİNİN KONUSU

“Yeraltı”, sadece gerilimi değil, aynı zamanda sürükleyici bir aşk hikAyesini merkezine alan güçlü bir dram. Ailesinin katilini öldürdükten sonra cezaevine düşen Haydar Ali, Türkiye’nin en tehlikeli yeraltı kartellerinden birinin içine düşer. Ancak asıl ölümcül hesaplaşma, üç yıl sonra özgürlüğüne kavuştuğunda başlar: Haydar Ali’nin hâlâ unutamadığı kadın, artık onun en yakınındaki adamın karısıdır.

Haberle İlgili Daha Fazlası