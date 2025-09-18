Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsrail'e dron saldırısı! Sirenler çaldı, halk sığınaklara koştu

İsrail'e dron saldırısı! Sirenler çaldı, halk sığınaklara koştu

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail’in Eilat kentinde dron saldırısı paniğe yol açtı. Siren seslerinin yükseldiği kentte halk korku ve panikle sokağa döküldü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi, dron otel girişine yakın bir noktaya düşerek küçük çaplı yangına neden oldu. Saldırının sorumlusu henüz açıklanmadı, Husiler ihtimali değerlendiriliyor.

İsrail’in Eilat kentine dron saldırısı düzenlendi. Kentte siren sesleri yükselirken, İsrailliler korku ve panikle kaçmaya başladı. İsrail ordusu, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını aktardı.

OTELİN YAKINLARINA DÜŞTÜ

Dron bölgede bulunan bir otelin girişinin yakınına düşerken, küçük çaplı yangına neden oldu. Ekipleri yangını söndürmek için müdahale etti.

HUSİLER TARAFINDAN DÜZENLENDİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, saldırının Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından düzenlendiği değerlendiriliyor.

