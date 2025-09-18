İsrail'e dron saldırısı! Sirenler çaldı, halk sığınaklara koştu
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İsrail’in Eilat kentinde dron saldırısı paniğe yol açtı. Siren seslerinin yükseldiği kentte halk korku ve panikle sokağa döküldü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi, dron otel girişine yakın bir noktaya düşerek küçük çaplı yangına neden oldu. Saldırının sorumlusu henüz açıklanmadı, Husiler ihtimali değerlendiriliyor.
İsrail’in Eilat kentine dron saldırısı düzenlendi. Kentte siren sesleri yükselirken, İsrailliler korku ve panikle kaçmaya başladı. İsrail ordusu, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını aktardı.
OTELİN YAKINLARINA DÜŞTÜ
Dron bölgede bulunan bir otelin girişinin yakınına düşerken, küçük çaplı yangına neden oldu. Ekipleri yangını söndürmek için müdahale etti.
HUSİLER TARAFINDAN DÜZENLENDİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, saldırının Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından düzenlendiği değerlendiriliyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Serhat Ural