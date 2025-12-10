Avrupa'da dev kulüplere boyun eğdirmeyi başaran Azerbaycan temsilcisi Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı haftasında henüz puanla tanışamayan Hollanda ekibi Ajax'ı ağırlıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ, henüz puanı bulunmayan Hollandalı ekibi Ajax'ı konuk edecek.

KARABAĞ 7 PUANDA

Lig aşamasında çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Karabağ, Ajax karşısında kazanarak iddiasını artırmak istiyor.

İlk maçında deplasmanda Portekiz ekibi Benfica'yı 3-2 mağlup eden Karabağ, ikinci karşılaşmasında Danimarka temsilcisi Kopenhag karşısında sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Üçüncü maçında deplasmanda Athletic Bilbao'ya 3-1 mağlup olan Karabağ, Premier Lig devi Chelsea'yi konuk ettiği maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Son mücadelesinde ise Napoli'ye deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

AJAX HENÜZ PUANLA TANIŞAMADI

Hollanda temsilcisi Ajax, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 5 maçı da kaybetti.

SLOVEN HAKEM YÖNETECEK

Karabağ ile Ajax arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı, saat 20:45'te başlayacak. Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek.

İLK 11'LER

Karabağ: M. KochalskiM. Kochalski Matheus B. Mustafazade C. Durán E. Cafarguliyev K. Medina M. Jankovic A. Zoubir E. Addai L. Andrade P. Bicalho

Ajax: V. JarosV. Jaros L. Rosa A. Gaaei K. Itakura Y. Baas A. Bouwman J. Mokio S. Steur R. Moro K. Dolberg O. Gloukh

