Karabağ - Ajax maçının 11'leri belli oldu! Tarih yazmak için sahadalar
Avrupa'da dev kulüplere boyun eğdirmeyi başaran Azerbaycan temsilcisi Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı haftasında henüz puanla tanışamayan Hollanda ekibi Ajax'ı ağırlıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ, henüz puanı bulunmayan Hollandalı ekibi Ajax'ı konuk edecek.
PSG'de korku dolu anlar: Uçak yan yattı, yürekler ağza geldi
KARABAĞ 7 PUANDA
Lig aşamasında çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Karabağ, Ajax karşısında kazanarak iddiasını artırmak istiyor.
İlk maçında deplasmanda Portekiz ekibi Benfica'yı 3-2 mağlup eden Karabağ, ikinci karşılaşmasında Danimarka temsilcisi Kopenhag karşısında sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Üçüncü maçında deplasmanda Athletic Bilbao'ya 3-1 mağlup olan Karabağ, Premier Lig devi Chelsea'yi konuk ettiği maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Son mücadelesinde ise Napoli'ye deplasmanda 2-0 mağlup oldu.
Mohamed Salah sürprizini duyurdular: Transfer için tarih verildi
AJAX HENÜZ PUANLA TANIŞAMADI
Hollanda temsilcisi Ajax, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 5 maçı da kaybetti.
SLOVEN HAKEM YÖNETECEK
Karabağ ile Ajax arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı, saat 20:45'te başlayacak. Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek.
İLK 11'LER
Karabağ: M. KochalskiM. Kochalski Matheus B. Mustafazade C. Durán E. Cafarguliyev K. Medina M. Jankovic A. Zoubir E. Addai L. Andrade P. Bicalho
Ajax: V. JarosV. Jaros L. Rosa A. Gaaei K. Itakura Y. Baas A. Bouwman J. Mokio S. Steur R. Moro K. Dolberg O. Gloukh