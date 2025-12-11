PostNord, Danimarka’daki posta dağıtımını sonlandırarak 170 yıllık geleneğe son veriyor. Şirket, 1.200 posta kutusunu yardım kampanyasına bağışlayacak ve bazılarını çevrim içi satış ile açık artırmayla satışa sunacak. Yeni dönemde mektuplar, ağırlıklı olarak Dao şirketi tarafından taşınacak.

Danimarka’nın ulusal posta hizmeti PostNord, yıl sonunda ülkedeki son mektup dağıtımını yapacağını duyurdu. Bu kapsamda, 1.200 posta kutusu Danmarks Indsamling adlı yıllık yardım kampanyasına bağışlanacak.

Kathimerini'de yer alan PostNord’un açıklamasına göre, 15 Aralık’ta 1.000 posta kutusu çevrim içi olarak satışa çıkacak. Fotex’in internet sitesi üzerinden satışa sunulacak kutular, 1.500–2.000 Danimarka kronu (yaklaşık 200–267 euro) fiyat aralığında alıcı bulacak.

Bunun yanı sıra Ocak ayında, bazı noktalardan sökülen ya da Danimarkalı sanatçılar tarafından özel olarak tasarlanan 200 posta kutusu da açık artırmayla satışa sunulacak.

170 YILLIK GELENEK SON BULUYOR

PostNord’un bugüne kadar ülkede yaklaşık 1.500 posta kutusu bulunuyordu. Bu kutuların mevcut tasarımı 1876’ya dayanıyor; Danimarka’daki ilk posta kutusu ise 1851’de Kopenhag’da kurulmuştu. PostNord, mart ayında yaptığı açıklamada mektup dağıtımını sonlandıracağını ve faaliyetlerini tamamen kargo teslimatına odaklayacağını duyurmuştu.

Şirket, aldığı yeniden yapılanma kararını 2000 yılından bu yana dağıtılan mektup sayısının yüzde 90’dan fazla düşmesiyle gerekçelendirdi. Bu süreç, iş gücünün yüzde 30’unun azaltılmasını da beraberinde getirdi.

PostNord’un dağıtımı bırakmasının ardından mektupların taşınması görevi, ağırlıklı olarak gazete dağıtımı yapan Dao şirketine geçecek.

Dao, yeni dönemde hizmet merkezlerine 1.500 adet kırmızı posta kutusu kurdu. Dao yetkilisi Lars Balsby, “Danalılar mektuplar ve posta geleneğine çok bağlı. Bu nedenle kırmızı posta kutularını kurarak geleneğin sürmesini istiyoruz” dedi.

