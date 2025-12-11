Ardahan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve yoğun tipi, özellikle Sahara Geçidi ve Ilgar Dağı mevkilerinde ulaşımı felç etti. Sürücüler fırtına altında zorlukla ilerliyor.

Kentte akşama doğru özellikle yüksek noktalarda etkili olan kar, yer yer tipiye dönüştü.

GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR

Ardahan-Artvin karayolundaki Sahara Geçidi ve Ardahan-Posof karayolunun Ilgar Dağı mevkilerinde gece saatlerinde etkisini sürdüren fırtına ve tipi yüzünden göz gözü görmedi, ulaşım ise resmen felç oldu.

Ardahan'da tipi başladı, göz gözü görmüyor! Sürücüler yollarda kaldı...

Araç sürücüleri, özellikle yüksek kesimlerde güçlükle ilerliyor.

