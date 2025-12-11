ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye’nin F-35 programına geri dönüşüne ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, yine konuyu Rusya’dan alnan S-400’e bağladı.

Barrack, Washington’ın Türkiye ile hem F-35 isteği hem de S-400 hava savunma sistemi konusunda temaslarını sürdürdüğünü belirterek “Amerikan yasalarına göre, Türkiye’nin F-35 programına geri dönmesi için S-400 sistemini artık kullanmaması ve sahip olmaması gerekiyor” dedi.

Millî Savunma Bakanlığının (MSB) ise S-400 konusundaki tavrı net. Bakanlık “S-400 Hava Savunma Sistemleri envanterimizdedir. S-400 konusundaki duruşumuzda bir değişiklik yok” duruşuna devam ediyor.

OĞUZ: BAKLAYI ÇIKARDI

Barrack’ın açıklamalarını gazetemize değerlendiren Savunma Uzmanı Turan Oğuz “ABD’nin Türkiye Büyükelçisi, aylar boyunca ağzında geveledikten sonra nihayet baklayı ağzından çıkardı. Gerisi laf kalabalığı. Anlaşılan hâlâ 5 yıl öncesi ile aynı noktadayız” diye konuştu.

S-400’lerle ilgili ilk sözleşme tarihinin üzerinden sekiz, alınmasının üzerinden de altı yıl geçtiğini hâlâ aynı tartışmaların devam ettiğini ifade eden Oğuz, şu tespitlerde bulundu: NATO’ya verilen sözler gereği, S-400 NATO sistemlerine entegre edilmedi, ancak Türkiye bunu kendi radar ağına bağladı ve bundan gerekli desteğini alıyor. Tek başına otonom olarak çalışmaya devam ediyor. Askerî gereklilik açısından aynısını yapana kadar elinizde olanın kullanımı devam eder. Yerli ve millî imkânlarla üretilen savunma sistemlerinin balistik füzelerden koruma ağı yok. S-400’ler Türk hava sahasını azami 400 kilometrelik alanda havadan gelebilecek tehditlere karşı koruyor. ABD ile Türkiye arasında 30’a yakın anlaşmazlık noktası bulunuyor. ABD, bize F-35 vermek istemiyorsa S-400 meselesi ortadan kalkarsa bile Kıbrıs meselesini getirir. Asıl beklenti bekamızı da ilgilendirecek şekilde tam biat.

