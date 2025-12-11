Türk Hava Yolları (THY), Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ’ye (TUSAŞ) 23 Ekim 2024’te düzenlenen terör saldırısında şehit olan mühendis Zahide Güçlü Ekici’nin kanseri atlatan 10 yaşındaki kızı Ece Naz Ekici’yi bir uçağın pilot koltuğuna oturttu.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından, şehit Ekici’nin anısına 5 bin fidan dikim programı kapsamında kızı Ece Naz’ın kendisini ziyaret ettiği anları paylaştı.

Kanseri atlatan Ece Naz’ın havacılığa meraklı olduğunu belirten Bolat, paylaşımında şunları kaydetti:

Ece Naz, annesi gibi havacılık sevdalısı. Bir ay önce kendisini hangarlarımızda gezdirerek uçaklarımızı yakından incelemesini sağlamıştık. Havacılığın aslında bir kuşaktan diğerine aktarılan güçlü bir tutku olduğunu bir kez daha görmüştük. Küçük yaşına rağmen büyük hedefl er koyan Ece Naz’ın bir gün Türk havacılığının gökyüzündeki gururu olacağına yürekten inanıyorum.