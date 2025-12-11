Altın fiyatlarında son dakika! 11 Aralık 2025 gram altın fiyatı 5.775 TL ve ons fiyatı 4.215 dolardan güne başlıyor. FED’den 0,25 baz puanlık indirim gelirken; dolar endeksi 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Gelecek yıl da 1 ya da 2 faiz indirimi tahmini öne çıktı. Altın fiyatlarında beklentilere paralel FED kararının ardından kâr satışları gözlemleniyor. Bu arada ABD’li Wells Fargo, ons için 2026’da 4.700 dolar hedef fiyat tahmininde bulundu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- ABD Merkez Bankası (FED), politika faiz oranını beklentilere paralel olarak 0,25 puan indirdi ve %3,50-%3,75 bandına çekti.

FED’in her 3 ayda bir açıkladığı ve gelecek dönem faiz oranı tahminlerini gösteren nokta grafiklerde ise beklentiler sabit kaldı. FED üyeleri, faiz oranlarının gelecek yıl sonunda %3,4'e düşmesini bekliyor. Bu da faizde 1 ya da 2 indirim daha olabileceğine işaret ediyor.

Kararın ardından dolar endeksi, son 6 haftanın en düşük seviyelerine de işaret eden 98,60 seviyesine kadar geriledi.

ALTIN NASIL TEPKİ VERDİ

Dolar faizine en hassas yatırım enstrümanlarından olan altın fiyatlarına bakıldığında, dünkü işlemlerde ons %0,50 primle 4.228 dolardan kapanış yaptı. Ons fiyatı bugünkü ilk işlemlerde ise düşeşe geçerek, TSİ 06:10 itibarıyla 4.215 dolara geriledi.

11 ARALIK 2025 GRAM ALTIN

İç piyasalara bakıldığında spot piyasada işlem gören 11 Aralık 2025 gram altın fiyatı 5.775 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise sabah saatlerinde gram altın satış fiyatı 5.865 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 9.555 TL’den gerçekleşiyor.

Altın fiyatlarında beklentilere paralel olarak gerçekleşen FED kararının ardından kâr satışları gözlemleniyor.

OCAKTA ‘DURMA’ SİNYALİ

ABD’de para politikasının bundan sonraki seyrinin, 43 günlük hükümet kapanması sebebiyle gecikmeli olarak açıklanan ekonomik verilere bağlı olacağını aktaran analistler, “FED, geleceğe yönelik net bir sinyal vermedi. Bu sebeple ocak ayında faizlerin sabit kalacağı yönündeki tahminler %78 civarında bulunuyor. Bu da FED’in gevşeme döngüsünde kısa vadede fren yapması anlamına geliyor” şeklinde konuşuyor.

UZUN VADEDE BEKLENTİLER

FED’in son faiz indirimi kararının fiyatlara yansımış olacağını da aktaran analistler, yeni faiz indirimi öngörüleri ve FED Başkanının değişeceği gibi beklentileri de hatırlatarak; daha uzun vadede altında yönün yukarı olabileceğini ifade ediyor.

ALTIN İÇİN TAHMİNLER

ABD’li finans kuruluşlarından 2026 için altın tahminleri de gelmeye devam ediyor. Son olarak Wells Fargo; devam eden merkez bankası alımlarına, ABD dolarındaki değer kaybına, FED’den ek faiz indirimlerine ve jeopolitik belirsizliklere dikkat çekerek, altın fiyatlarının 2026’da yeni bir rekor seviyeye ulaşabileceğini tahmin etti. Wells Fargo emtia analistleri, altının gelecek 4.700 dolara kadar yükselebileceğini öngördü.

