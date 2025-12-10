Fed–TCMB faiz trafiği piyasayı kilitlerken, İslam Memiş altın ve gümüşte yönü belirleyecek seviyeleri açıkladı.

Aralık ayının en kritik haftasına girilirken hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın hem de ABD Merkez Bankası’nın (FED) yılın son faiz kararları piyasaların odağına yerleşti. Bugün saat 22.00’da FED’in, yarın saat 14.00’te ise TCMB’nin açıklayacağı kararlar öncesi piyasalarda sıkışma devam ederken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kısa–orta–uzun vade için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Katıldığı bir canlı yayında konuşan Memiş, beklentilerin “önceden satın alındığını” vurgulayarak FED’den 25 baz puan, TCMB’den ise 100 baz puanlık indirim beklendiğini hatırlattı. Ancak olası bir “pas geçme” senaryosunun piyasalar açısından asıl sürpriz olacağını belirtti. Karar saatlerine kadar dalgalanmanın artacağına dikkat çeken Memiş, “Piyasalarda sert bir kırılma olacak, yönü karara bağlı olarak netleşecek” dedi.

POWELL'IN AÇIKLAMALARI KRİTİK Memiş, 22.00’daki faiz kararından çok, Fed Başkanı Jerome Powell’ın 22.30’daki mesajlarının piyasalar için yön tayin edeceğini dile getirdi: “2026 için vereceği sinyaller, Trump’a karşı nasıl bir pozisyon alacağı, altın ve dövizde hareketi belirler.”

ALTIN İÇİN ÜÇ AYRI VADE, ÜÇ AYRI TABLO Uzman isim, ons altın için üç aşamalı bir görünüm çizdi: Kısa vade: 4.160–4.260 dolar bandı Orta vade (6 ay): 3.800–4.800 dolar geniş aralığı Uzun vade: 4.800 dolar direnci ve uzun vadede süren yükseliş beklentisi

2026 YILINDA ALTIN NE KADAR ARTACAK? Gram altında ise Kapalıçarşı fiyatının 5.800–5.850 TL bandına sıkıştığını söyleyen Memiş, 2026’da da yükseliş eğiliminin süreceğini vurguladı. İlk çeyrek için 6.000–6.500 TL, ikinci çeyrek için 7.000–7.500 TL aralığını işaret eden uzman, kritik bir eşik daha verdi: “Ana trend çizgimiz 8.000 lirayı gösteriyor. Bugünkü ekonomik koşullar 8 bin TL seviyesini işaret ediyor.” Memiş ayrıca, 2025’in son çeyreğindeki gibi öngörülemeyen manipülasyonların tekrar yaşanması halinde:

“Gram altın için 5 haneli rakamlar sürpriz olmaz, yani 10 bin lira seviyeleri görülebilir.” ifadelerini kullandı.

"İHTİYACIN YOKSA ALTINI SATMA" Memiş, uzun vadede ana trendin yatırımcıyı koruyacağını belirterek altını olanlara şu tavsiyeyi verdi: “Nakde ihtiyacın yoksa satma. Puslu hava altını sever. Savaşlar, enflasyon, belirsizlik altını hep yukarı taşır.” GÜMÜŞ ALTINI SOLLADI AMA UYARI BÜYÜK: “O TREN KAÇTI” 2025’in “şampiyonu” olarak nitelendirdiği gümüşün kısa sürede gramda yüzde 150, onsta 61 dolar seviyelerine çıktığını belirten Memiş, buna rağmen yatırımcıları sert biçimde uyardı: “Gümüş almak için uygun zaman değil. Bu seviyelerden alırsan bekletir, zarar ettirebilir. Teknik düzeltme ve kar satışlarını beklemek gerekir.”

