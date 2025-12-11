Tayland ile Kamboçya arasında üç gündür süren çatışmalarda can kaybı 16’ya yükselirken, sınır bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve binlerce Kamboçyalı işçi ülkelerine dönmek için sınır kapısına akın etti.

Komşu ülkeler Tayland ile Kamboçya arasında üç gündür devam eden çatışmalarda bilanço artmaya devam ediyor.

Tayland cephesinde bu akşam itibariyle çatışmalarda hayatını kaybeden asker sayısı 7’ye yükseldi. Kamboçyalı yetkililer asker kayıplarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Kamboçya Hükümet Sözcüsü Maly Socheata, düzenlediği basın toplantısında, çatışmalarda aralarında 1’i bebek olmak üzere 9 sivilin hayatını kaybettiğini, aralarında çocukların da bulunduğu 48 kişinin yaralandığını belirtti.

Toplam can kaybı ise iki tarafın da yaptığı açıklamalara göre 16'ya yükseldi.

İŞÇİLER İÇİN SINIR KAPISI AÇILDI

Tayland’ın doğusunda bulunan Sa Kaeo eyaletinde, artan çatışmalar nedeniyle ülkelerine dönmek isteyen Kamboçya vatandaşları için sınır kapısı açıldı. Taylandlı yetkililer, bölgede bulunan binlerce Kamboçyalı işçinin sınır hattındaki çatışmalar nedeniyle ülkelerine dönmek istediğini bildirirken, çok sayıda Kamboçyalı vatandaş eşyalarıyla birlikte sınır kapısında toplandı.

Grupların, akşam saatlerinde de sınır kapısına gelmeye devam ettiği görüldü.

TAYLAND CEPHESİNDEN "DERİN HAREKAT" MESAJI

Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Kamboçya’nın ağır silah kullanımını sürdürmesi halinde ülke içlerine yönelik "derin harekat" düzenlemeye hazır oldukları belirtildi.

Açıklamada, Tayland Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçaklarıyla üç gündür devam eden hava operasyonlarında, Kamboçya’nın askeri komuta merkezleri, insansız hava aracı kontrol noktaları ile silah ve mühimmat depolarının hedef alındığı ifade edildi.

SINIR HATTINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Tayland ordusu, sınır hattında bulunan ve çatışmaların yoğun yaşandığı Sa Kaeo eyaletindeki dört ilçede sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Askeri yetkililer tarafından öğle saatlerinde yapılan duyuruda, kararın bölge halkın güvenliği ve sivillerin muhtemel dış tehditlerden korunması amacıyla alındığı belirtildi. Söz konusu dört ilçede yaşayan sivillerin 19.00 ile 05.00 arasındaki saatlerde evlerinden çıkmalarının bir sonraki duyuruya kadar yasaklandığı bildirildi.

