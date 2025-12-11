Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SETA tarafından düzenlenen “Bir Yılın Ardından Suriye: Toparlanma ve Yeniden İnşa” konferansının açılış konuşmasını yaptı.

8 Aralık tarihinin Suriye halkı için yeni bir gün, yeni bir umut ve yeni bir başlangıç olduğunu belirten Fidan “Suriye’de kendi toplumsal sorunlarını sahiplenme iradesi gösterecek, sorumluluk duygusu gösterecek bir yönetimin bu yüklerin altına girmesi hem bölge ülkeleri hem uluslararası toplum için de ciddi bir kazanım” dedi.

Bakan Fidan, 10 Mart Mutabakatı’na işaret ederek “Şu ana kadar burada birtakım somut adımlar atıldığını biz görmedik. Burada sürecin diyalog yoluyla ilerletilmesi önemli. YPG’nin şunu görmesi gerekiyor, hiçbir ülkede ama hiçbir ülkede iki tane silahlı unsur olmaz. Elinizdeki silahlı unsurlar Suriye yönetiminin emrine girmek zorundadır” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası