Fidan’dan YPG’ye 10 Mart uyarısı: Hiçbir ülkede iki silahlı unsur olmaz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SETA tarafından düzenlenen “Bir Yılın Ardından Suriye: Toparlanma ve Yeniden İnşa” konferansının açılış konuşmasını yaptı.
Fidan, Suriye'de yeni bir yönetimin varlığına dair umut vaat ederken, YPG'nin silahlı gruplarının Suriye yönetiminin otoritesine girmesini gerektiğini belirtir.
- 8 Aralık Suriye halkı için yeni bir umut ve başlangıç olarak gösteriliyor.
- Yeni bir yönetimin toplumsal sorunlarına sahiplenip sorumluluk sahibi olması bölge ve uluslararası toplum için kazanım.
- 10 Mart Mutabakatı'nda somut adımlar atılmadı.
- Suriye sürecinin diyalog yoluyla ilerlemesi önemlendiriliyor.
- YPG'ye, hiçbir ülkede iki silahlı unsur olamayacağı ve silahların Suriye yönetiminin emrine girmesi gerektiği ifade ediliyor.
8 Aralık tarihinin Suriye halkı için yeni bir gün, yeni bir umut ve yeni bir başlangıç olduğunu belirten Fidan “Suriye’de kendi toplumsal sorunlarını sahiplenme iradesi gösterecek, sorumluluk duygusu gösterecek bir yönetimin bu yüklerin altına girmesi hem bölge ülkeleri hem uluslararası toplum için de ciddi bir kazanım” dedi.
Bakan Fidan, 10 Mart Mutabakatı’na işaret ederek “Şu ana kadar burada birtakım somut adımlar atıldığını biz görmedik. Burada sürecin diyalog yoluyla ilerletilmesi önemli. YPG’nin şunu görmesi gerekiyor, hiçbir ülkede ama hiçbir ülkede iki tane silahlı unsur olmaz. Elinizdeki silahlı unsurlar Suriye yönetiminin emrine girmek zorundadır” diye konuştu.
