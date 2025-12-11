Antalya'daki bir gıda deposunda son kullanma tarihi geçen ürünlerin etiketinin değiştirildiği ve piyasaya sürülmeye hazırlandığı tespit edildi. Bakan Yumaklı, işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

ALO 174 Gıda Hattı'na gelen bir ihbar, ekipleri harekete geçirdi.

Antalya'da "Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü" ekipleri, ihbarda belirtilen depoda denetim yaptı. Gıda deposunda, son kullanma tarihi geçen ürünlerin etiketlerinin değiştirildiği ve piyasaya sürülmeye hazır hale getirildiği tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Yumaklı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Antalya’da, ALO 174 Gıda Hattı’na gelen ihbar üzerine ekiplerimizin gerçekleştirdiği denetimlerde; bir gıda deposunda gıda ürünlerinin etiketlerinin değiştirilerek piyasaya sürülmeye hazırlandığını tespit ettik.

Son kullanma tarihi geçmiş ve izlenebilirliği olmayan ürünleri imha ederek; işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk.

Kırmızı çizgimiz olan güvenilir gıdadan taviz vermiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

