İsrail-ABD-İran savaşı 3. gününde sürerken, Sözcü TV Tel Aviv'de kendisini 'siyonist' olarak tanımlayan Türk vatandaşını ekrana çıkardı.

İsrail ve ABD güçleri 28 Şubat sabahı İran'ın farklı kentlerini hedef aldı. Dünyayı ayağa kaldıran savaş, İran'ın misillemeleriyle başka bir boyuta taşındı.

İran da bölgedeki ABD üslerinin bulunduğu ülkelere saldırı düzenlerken iki taraftan da karşılıklı kayıplar yaşandı.

'SİYONİZM' DESTEKÇİSİNİ TV'YE ÇIKARDILAR

Gözler anbean bölgedeki gelişmelere çevrilmişken Sözcü TV'de dikkat çeken bir yayın gerçekleştirildi. Daha önce kendisini 'siyonist' olarak tanımlayan Türkü Avcı isimli şahıs, Tel Aviv'den canlı yayına katılırken İsrail'deki son durumu aktardı.

Siyonizm destekçisini canlı yayına çıkardılar: Sizin için endişeliyim!

"SİZİN İÇİN ÇOK ENDİŞELİYİM"

Sunucu Özlem Gürses ise İsrailliler için endişelendiğini ifade ederken 'Şu anda çok endişeliyim hem senin hem de oradaki herkes için' ifadelerini kullandı. Bu yayın sosyal medyada da tepki çekti.

TÜRKİYE DÜŞMANI OLDUĞUNU AÇIK ETMİŞTİ

Avcı daha önceki bir sosyal medya konuşmasında "İsrail, Orta Doğu'nun tek demokratik ülkesi. Türkiye'de İslamiyet propagandası var" demişti.

