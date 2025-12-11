Şampiyonlar Ligi'nde yarış kızıştı, hesaplar karıştı: Galatasaray 4 basamak geriledi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftası oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı. İngiliz devi Arsenal, Belçika deplasmanında karşılaştığı Club Brugge'ü 3-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Manchester City, gecenin öne çıkan maçında deplasmanda Real Madrid'i 2 golle devirdi ve kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Temsilcimiz Galatasaray ise Monaco'ya tek golle kaybettiği haftada 9 puanda kaldı ve sıralamada 4 basamak geriledi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda altıncı hafta mücadelesi, 9 karşılaşmayla tamamlandı.
GALATASARAY 4 BASAMAK GERİLEDİ
Fransız ekibi Monaco ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, sahadan tek gollü mağlubiyetle ayrılarak 9 puanda kaldı ve 4 basamak gerileyerek haftayı 18. sırada bitirdi.
ARSENAL ZİRVEYİ BIRAKMADI
Arsenal, deplasmanda Club Brugge'ü Noni Madueke (2) ve Gabriel Martinelli'nin golleriyle 3-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve liderliğini sürdürdü.
CITY, REAL'İ DEVİRDİ
Manchester City, gecenin öne çıkan maçında deplasmanda Real Madrid'i Nico O'Reilly ve penaltıdan Erling Haaland'ın gollerle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golünü Rodrygo kaydetti. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 58. dakikada oyuna girdi.
JUVENTUS 2 GOLLE GÜLDÜ
Juventus, sahasında Pafos'u Weston McKennie ve Jonathan David'in golleriyle 2-0 yendi. Mücadelede 84 dakika görev yapan milli oyuncu Kenan Yıldız, ikinci golün pasını verdi.
KARABAĞ 7 PUANDA KALDI
Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Devler Ligi'nin altıncı haftasında konuk ettiği Hollanda ekibi Ajax'a 4-2'lik skorla mağlup oldu.
Bu sonuçla lig aşamasında çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Karabağ, 7 puanda kaldı. Hollanda ekibi ise 3 puana yükseldi.
GECEDE ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:
Karabağ (Azerbaycan) - Ajax (Hollanda): 2-4
Villarreal (İspanya) - Kopenhag (Danimarka): 2-3
Athletic Bilbao (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-0
Bayer Leverkusen (Almanya) - Newcastle United (İngiltere): 2-2
Benfica (Portekiz) - Napoli (İtalya): 2-0
Borussia Dortmund (Almanya) - Bodo/Glimt (Norveç): 2-2
Club Brugge (Belçika) - Arsenal (İngiltere): 0-3
Juventus (İtalya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0
Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere): 1-2