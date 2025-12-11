Gümüş fiyatlarında son dakika! 11 Aralık 2025 ons gümüş fiyatı küresel piyasalarda 62,89 doları test ederek yeni rekor seviyesini gördü. Böylece gümüş, bu yıl %115 gibi oldukça yüksek bir getiriye ulaştı. 2026 yılında küresel gümüş talebinin 35 bin tona kadar yükselebileceği, arzın ise 27 bin ton ile sınırlı kalabileceği tahmin ediliyor. Arz-talep dengesizliğinin gümüş fiyatını tetiklemeye devam ettiği belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Gümüş fiyatlarında rekorlar serisi devam ediyor. Küresel piyasalarda ons gümüş fiyatı bugünkü işlemlerde 62,89 doları test ederek zirve tazeledi. Ardından fiyatlarda sabah saatlerinde 62 doların üzerinde denge arayışının sürdüğü görülüyor.

Gümüşte sadece bu haftaki yükseliş %6,5’i aşarken; gri metal 2025 yılındaki kazanımlarını %115 gibi oldukça yüksek bir seviyeye taşıdı. Böylece gümüş, kıymetli metaller arasında altın başta olmak üzere bütün emtiaları geride bıraktı ve açık ara önde gitti.

TAHMİNLER ALT ÜST OLDU

Birçok büyük finans kuruluşunun 2026 yılında 60 dolar ve daha altında fiyat tahminlerinde bulunmasına karşılık, gümüş fiyatının şimdiden bu seviyeyi aşması da dikkat çekiyor.

Son gelen raporlara bakıldığında, 2026 sonunda UBS gümüşün 57 dolar, Morgan Stanley 51,70 dolar, BNP Paribas 54,50 dolar, Standart Chartered da 57 dolar olabileceğini öngördü.

Bank of America ise 2026'nın ikinci yarısında fiyatların 65,00 dolar olabileceği tahminin paylaştı.

STRATEJİK HAM MADDE

Analistler, merkez bankaları ve yatırımcıların trilyonlarca dolar karşılığında altın tuttuğunu ve bu yönüyle altının en büyük güvenli liman varlığı olmaya devam ettiğini belirterek, “Ancak 2025 yılında gümüş, altından daha yüksek bir getiri ile öne çıktı. Bu, gümüşün sadece değerli metal olmasından kaynaklanmadı. Küresel endüstride, gittikçe stratejik bir ham madde olmaya başlaması da gümüşü destekliyor” diye konuşuyor.

ARZ ENDİŞELERİ

Gümüşün, günümüzde güneş enerjisi, elektrikli araçlar ve yapay zekâ veri merkezleri gibi oldukça yükselen sektörler tarafından yoğun şeklide talep edildiğini aktaran analistler, “Buna karşılık mevcut arzın, bu talebi karşılayamayacağı yönünde endişeler yükseliyor. Bu endişelere bu yıl tarifeler, ihracat kısıtlamaları da ekleniyor. ABD hükümetinin gümüşü kritik mineral olarak tanımlaması da gri metale olan talebi destekliyor” ifadelerini kullanıyor.

FED ETKİSİ DE DESTEKLİYOR

2026 yılında küresel gümüş talebinin 35 bin tona kadar yükselebileceği tahmin edilirken, arzın ise 27 bin ton ile daha sınırlı bir seviyede gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Talep ve arz arasında böyle bir açık oluşma riskinin de fiyatları tetiklediğini aktaran analistler, FED’den daha gevşek para politikası beklentileri de dikkate alındığında, mevcut şartların gri metali desteklediğini ifade ediyor.

