Polat Enerji, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğinde hayata geçirdiği “Kadın Emeğiyle Geleceği Aydınlat” kurumsal sosyal sorumluluk projesi ile kadınların ekonomik hayata katılımını destekliyor.

Proje, Polat Enerji’nin faaliyet gösterdiği bölgelerde yerel halkı desteklemeyi amaçlıyor. Polat Enerji’nin yerel kalkınmaya yönelik ilk projesinin başlangıç noktası olan Armutlu’da, KAGİDER mentörlüğünde kurulan Armadis Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi, kadınları üretim sürecinin aktif bir parçası hâline getirecek.

Polat Enerji Stratejiden Sorumlu Direktör Aslı Kehale, Türkiye genelinde 5 rüzgâr bir hibrit santralleri olduğunu belirterek, 740 bin haneye yenilenebilir enerji sağladıklarını söyledi. Pilot bölge olarak Yalova’yı seçtiklerini, 2026’da Manisa’da kooperatif kurmayı planladıklarını ifade eden Kehale “Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yerel halkı, özellikle çocuklar ve kadınları destekleyerek sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu da “Bu proje, sürdürülebilir bir model olarak kadın emeğiyle geleceği aydınlatma vizyonumuzu sahada hayata geçirdiğimiz önemli bir adım oldu. Polat Enerji iş birliğiyle bu modeli farklı bölgelerde de yaygınlaştırarak daha fazla kadının ekonomik hayata katılımına katkı sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu. KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Beyza Beyzade Berkol ise Türkiye’de 9.500 kooperatif olduğunu belirterek, bunların yüzde 14’ünün kadın kooperatifi olduğunu, bunların da yüzde 20’sinin ömrünü devam ettirebildiğini söyledi. Berkol “Biz kadınlara her zaman balık tutmayı öğretiyoruz” ifadelerini kullandı.

