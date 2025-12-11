TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerin eski milletvekillerini kabul etti.

Kurtulmuş, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun raporunu başarıyla, kapsamlı bir şekilde ortaya koyacağını belirterek, şunları söyledi:

Birkaç siyasi parti ve isteyen birkaç komisyon üyesi milletvekili raporunu verdi. Bunları toparladıktan sonra ümit ediyorum ki en kısa süre içerisinde ortak, yine şimdiye kadar çalışmalarımızda olduğu gibi büyük bir çoğunlukla, isteriz ki ittifakla bir rapor ortaya çıksın ve bundan sonra atılacak adımlarla ilgili, yapılacak düzenlemelerle ilgili de TBMM’ye bu rapor sunularak adımların atılması mümkün olsun. Bu sefer mutlaka başaracağız. Artık bu iş geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir. Geçmiş bütün tecrübelerden farklı olarak bir devlet projesi olarak gündeme gelmiştir. Bütün kamu kurum ve kuruluşları yeknesak bir şekilde herkes üzerine düşeni yapıyor.

