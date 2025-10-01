ABD bütçe krizini aşamadı! Federal hükümet resmen kapandı

ABD hükümeti, Kongre'nin finansman anlaşmasına varamaması nedeniyle kapanmaya girdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhuriyetçi Partisi, bütçe konusunda muhalefetteki Demokratlarla anlaşmaya varamadı.

Cumhuriyetçiler ilk olarak Temsilciler Meclisi'ne federal hükümete 21 Kasım'a kadar finansman sağlanmasını öngören geçici bütçe tasarısı sunmuş, bu tasarı kabul edilmişti. Ardından bu tasarı ABD Senatosu'na sunuldu. 100 senatörden 60'ının oyuna ihtiyaç duyan teklif, Demokratlar tarafından kabul görmedi.



Demokratların sunduğu tasarı ise Cumhuriyetçi senatörlere takıldı. Gece yarısına kadar süren oylamalardan sonuç alınamayınca ABD Federal Hükümeti resmi olarak kapandı.



İlgili Haber Uzmanlar ‘Trump planı’nı değerlendirdi: Bu savaş biterse Netanyahu gider

KAPANMA NE ANLAMA GELİYOR?

Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için bütçeyi onaylayamazsa aranın geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor. Geçici bir bütçenin de kabul edilmediği senaryoda hükümet, harcama yetkisini kaybederek temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara veriyor.

ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishanelerde görevli personel, geçici bütçe kabul edilene kadar ücretsiz çalışmaya devam ediyor.

Temel hizmetler kapsamında çalışmayanlar ise süresiz izne ayrılıyor.

YÜZ BİNLERCE ÇALIŞANI ETKİLEYECEK

Yaklaşık yedi yıl önce gerçekleşen ve tarihin en uzun süreli (35 gün) kapanışından bu yana ilk kez gerçekleşen bu kapanma, çok sayıda federal daire ve kurumda çalışmayı durduracak ve yüz binlerce devlet çalışanını etkileyecek.

Trump, görüşmelerin durmasından Demokratları sorumlu tuttu ve görüşmeler sırasında ilerici öncelikleri hedef alarak ve kamu sektöründe toplu işten çıkarmalar yaparak partiyi ve seçmenlerini cezalandırmakla tehdit etti.

Trump, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu yüzden çok fazla insanı işten çıkaracağız ve bu durumdan çok etkilenecekler" dedi.

"Kapanmalardan çok iyi şeyler çıkabilir" diyen Trump, bu arayı "istemediğimiz birçok şeyden kurtulmak için kullanacağını ve bunların Demokratların işi olacağını" söyledi.