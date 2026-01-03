Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Portekiz Ligi devlerinden Benfica'ya imza atan Jose Mourinho, transfer gündemiyle alakalı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva ve Trabzonspor'un genç yeteneği Arseniy Batagov hakkında da konuşarak gündem oldu.

2025-2026 sezonunun ilk haftalarında Fenerbahçe ile sözleşmesi feshedildikten sonra ülkesinin takımı Benfica'nın yolunu tutan Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho, ligin ilk yarısında Lizbon ekibiyle istediği sonuçları elde edemedi. Rafa Silva kriziyle ilgili açıklamalarıyla da sık sık gündeme gelen tecrübeli çalıştırıcı, bu sefer de Trabzonspor'un geçtiğimiz yıl Zorya Luhansk'dan transfer ettiği 23 yaşındaki oyuncusu Arseniy Batagov hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

62 yaşındaki teknik adam, 3 Ocak Cumartesi günü Estoril takımıyla oynayacakları lig maçı öncesindeki basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Kendisine sorulan Wesley, Rafa Silva ve Andre Luiz gibi ismi Benfica ile anılan isimler hakkında konuşan Mourinho, 'Bu söylentiler hakkında yorum yapmayacağım. Çünkü bizim oyuncumuz olmayan futbolcular hakkında konuşmuş olurum' sözlerini kullandı.

Jose Mourinho, Benfica ile çıktığı 20 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı

'ONU TANIMIYORDUM'

Gazetecilerin sorularını cevaplamaya devam eden Jose Mourinho, açıklamalarının devamında Arseniy Batagov söylentileri hakkında da konuşarak dikkat çekti. Genç yıldızı daha önce tanımadığını ifade eden Mourinho, 'Son günlerde Batagov adında bir oyuncunun ismini ortaya attılar. Onu hiç tanımıyordum, bu yüzden gidip araştırmak zorunda kaldım' kelimelerini sarf etti.

Mourinho, 'İşlerin nasıl yürüdüğünü anlıyorum ancak en azından daha dengeli olmaya çalışın. En azından tanıdığım isimler üzerinden sorular sorulması daha doğru olur' diyerek sözlerini noktaladı

Bu sezon Jose Mourinho, Benfica ile çıktığı 20 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak ligde 36 puanla 3'üncü ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 puanla 25'inci sırada bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası