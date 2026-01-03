Fenerbahçe’nin devre arasındaki en önemli transferi olarak beklenen golcü takviyesi sezon sonuna sarkabilir.

Sarı lacivertliler uzun süredir Sörloth, Nkunku, Dovbyk gibi isimler için pazarlık masasında. Ancak devre arasında rakamların artması, kulüplerin oyuncuları bırakmak istememesi hesapları altüst etti. Arap ekiplerinin peşinde koştuğu En-Nesyri, 35-40 milyon avro gelir beklentisine rağmen yerine güçlü bir aday bulunmazsa takımda kalacak.

