F.Bahçe sezon sonunda mukavelesi bitecek sambacıyla yola devam etme kararı aldı. Talisca kalmak için fedakârlık yapacak…

Takımın en çok kazananlarından olan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek Anderson Talisca’ya Fenerbahçe’den yeni sözleşme teklifi geldi. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun olumlu raporu üzerine sambacıya yeni mukavele sunan sarı lacivertliler, ücrette yüzde 50’ye yakın bir indirim şartıyla devam etme talebinde bulundu. Fenerbahçe’den 10 milyon avro civarında kazanan Talisca’nın bu teklifi olumlu karşıladığı öğrenildi.

HERKES ONDAN MEMNUN

Al-Nassr’dan transfer edilen Anderson Talisca’nın hâlâ Arap yarımadasından talipleri olmasına, ülkesi Brezilya’dan da çok sayıda teklif almasına rağmen Avrupa’da kalmak istediği belirtiliyor. Fenerbahçe’de mutlu olan sambacının sarı lacivertlilerin teklifini kabul etmesi hâlinde iki yıllık yeni sözleşme imzalayacağı ifade ediliyor. Hem Tedesco hem de Fenerbahçe taraftarı son haftalarda yakaladığı formla takımı sırtlayan Talisca’nın kalmasını istiyor.

REKORA KOŞUYOR

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 maçta, 14 gol, 3 asistlik skor katkısı sağlayan Talisca kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşıyor. Sambacı, bu formunun devam ettirmesi hâlinde bir sezonda 25 gollük kariyer rekorunu kırabilir.

