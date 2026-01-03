Hatay'da bulunan bir alışveriş merkezinin yemek katında zabıta ekipleri denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde bir restoranda mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Zabıta ekiplerinin böcek yuvası tespit ettiği iş yerinde 'Siz kendiniz kabul eder misiniz?' sorusuna 'Kesinlikle doğru' cevabını veren personel ise 'pes' dedirtti.

İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli hizmet almasını sağlamak amacıyla bir alışveriş merkezinin yemek katında kapsamlı bir denetim yaptı.

Yapılan kontrollerde hijyen kuralları, ruhsat durumu, fiyat tarifeleri ve ürünlerin son kullanma tarihleri incelendi. Denetimler sırasında kurallara uymadığı belirlenen çok sayıda restorana eksikliklerini gidermeleri yönünde uyarılarda bulunuldu.

Yetkililer, özellikle hijyen standartları ve tüketici sağlığını ilgilendiren konularda işletmelerin daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi. Zabıta ekipleri, eksikliklerin giderilmemesi halinde işletmelere cezai işlem uygulanacağını belirterek, denetimlerin aralıksız süreceğini ifade etti.

AVMde yemek katında mide bulandıran görüntüler!

RESTORANDA MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜ

Denetimler esnasında restoranlarda bulunan böcek yuvaları ve hijyen şartlarının unutulmasıysa mide bulandıran görüntüler ortaya çıkardı. Zabıta ekiplerinin tek tek görüntülediği böcek yuvaları dehşete düşürdü.

DONDURMADAN KIL VE ÇEŞİTLİ MADDELER ÇIKTI

Bir işletmede ağzı açık şekilde saklanan dondurmanın üzerine düşen kıl ve çeşitli maddeler görüntülendi.

