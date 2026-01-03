Dünya çapında doğal güzelliğiyle tanınan ve sit alanı statüsünde bulunan Demircili Sahili'nde asbestli gemi skandalı yaşandığı ortaya çıktı. Hurda yük gemisinin denizin içerisinde parçalandığı tespit edildi.

İzmir'de çevre skandalı yaşandığı ortaya çıktı. Asbest başta olmak üzere kanserojen ve toksik maddeler içerdiği belirtilen hurda geminin, tersane olmayan bir bölgede sökümüne başlandı.,

İzmirde sit alanı statüsündeki sahilde asbestli gemi skandalı!

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Denizin içinde bazı bölümleri parçalanan gemiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri, olaya karışan kişiler hakkında tutanak tutarak cezai işlem uyguladı.

ZARARIN TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, gemi sökümünün denize ve çevreye verdiği zararın boyutlarının tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldığı bildirildi.

