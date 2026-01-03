Avrupa Uzay Ajansı (ESA), tarihin en büyük siber güvenlik krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Ajansın bilim sunucularına düzenlenen siber saldırıda 200 gigabaytlık gizli verinin ele geçirildiği ortaya çıktı.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), siber saldırı iddialarıyla gündeme geldi. Bir hacker grubunun, ajansın bilim sunucularından 200 gigabaytlık veri ele geçirdiğini öne sürmesiyle birlikte Avrupa’da savunma zafiyeti tartışması başladı

İddialar arasında erişim jetonları, gizli belgeler ve kaynak kodlarının da bulunduğu yer aldı.

200 GİGABAYTLIK VERİ SATIŞA ÇIKARILDI

Siber suç forumu BreachForums’ta paylaşılan içeriklere göre, çalındığı öne sürülen veriler satışa çıkarıldı.

Paylaşılan ekran görüntülerinde erişim jetonları, sabit kodlanmış kimlik bilgileri, Terraform dosyaları, kaynak kodları ve gizli belgeler bulunduğu görüldü. Verilerin bir bölümünün ESA’nın 2029’da fırlatılması planlanan Ariel uzay teleskobu projesiyle bağlantılı olduğu iddia edildi.

UZAY PROJELERİ RİSK ALTINDA MI?

Siber güvenlik uzmanlarına göre sızdırıldığı öne sürülen kodlar ve belgeler, uzay projelerinin güvenliğini tehlikeye atabilecek nitelikte. Kodların kötü amaçlı şekilde yeniden kullanılması ihtimali, Avrupa’daki uzay ve savunma çevrelerini ayağa kaldırdı.

ESA DAHA ÖNCE DE HEDEF OLMUŞTU

2015’te ajansa ait bazı internet siteleri ele geçirilmiş, personel ve abonelere ait bilgiler sızdırılmıştı.

2024 Aralık ayında ise çevrim içi mağaza üzerinden sahte ödeme sayfaları oluşturulmuş, kullanıcı verileri hedef alınmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ESA, olayın ardından adli siber güvenlik analizi sürecini başlattı. Etkilendiği değerlendirilen sistemlerin izole edildiği, ilgili tüm paydaşların bilgilendirildiği ve incelemenin sürdüğü aktarıldı.

Yeni bilgilerin elde edilmesi halinde kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

