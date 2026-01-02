ABD’nin Colorado eyaletinde bulunan Buckley Uzay Kuvvetleri Üssü’nde yapılan patlayıcı madde ihbarı paniğe neden oldu. Şüpheli maddelerin bulunduğu iddiası üzerine üs çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı, bölge trafiğe kapatıldı.

ABD’nin Colorado eyaletine bağlı Aurora kentinde bulunan Buckley Uzay Kuvvetleri Üssü’nde patlayıcı madde ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine acil durum ekipleri üsse sevk edildi, bölge güvenlik çemberine alındı.

Yetkililer, üs içindeki bir tesiste şüpheli maddeler bulunduğu yönünde ihbar aldı. Bunun ardından büyük bir garaj binasının çevresinde yaklaşık 1.000 fitlik güvenlik alanı oluşturuldu, bitişikteki caddeler ulaşıma kapatıldı.

GARAJ BİNASI BOŞALTILDI, YOLLAR KAPATILDI

Yerel yayıncı KDVR tarafından paylaşılan hava görüntülerinde, alarmın merkezinde yer alan yapının iki bölmeli büyük bir garaj olduğu görüldü. Garajın içinde ve çevresinde inşaat ekipmanları ile kamyonların park halinde bulunduğu aktarıldı.

Polis ekiplerinin yanı sıra üs bünyesindeki itfaiye, güvenlik birimleri ve patlayıcı madde imha ekibi de olay yerine yönlendirildi. Tesis çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

SAATLER SÜREN ALARM SONA ERDİ

Buckley Uzay Kuvvetleri Üssü yetkilileri, yapılan kontrollerde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığını duyurdu. Acil durumun saat 14.15 itibarıyla sona erdiği açıklandı. Bölgedeki güvenlik önlemleri kademeli olarak kaldırıldı.

ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki en genç askeri yapılanma olan Uzay Kuvvetleri, 2019 yılında kurulmuştu. Kurum, ABD’nin askeri uzay savunmasından sorumlu yapısı olarak faaliyet gösteriyor. Mevcut verilere göre Uzay Kuvvetleri bünyesinde yaklaşık 9 bin 400 aktif görevli personel bulunuyor.

