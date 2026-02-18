UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus karşısında aldığı farklı galibiyetle avantajı eline geçiren Galatasaray’ın son 16 turundaki muhtemel eşleşmeleri netleşti. Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde karşılaşacağı dev rakipler futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

RAMS Park’ta oynanan ilk maçta İtalyan temsilcisi Juventus’u 5-2 mağlup ederek Avrupa’da tarihi bir gece yaşayan Galatasaray, rövanş öncesi büyük bir skor avantajı elde etti. Gözler şimdi hem Torino’daki mücadeleye hem de sarı-kırmızılıların bir üst turda karşılaşabileceği muhtemel rakiplere çevrildi.

GALATASARAY TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Juventus karşısında aldığı 5-2’lik galibiyetle son 16 için önemli bir adım attı. Sarı-kırmızılı ekip, rövanşta avantajını koruması halinde adını Avrupa’nın en iyi 16 takımı arasına yazdıracak. Bu senaryoda temsilcimizin karşılaşacağı rakip kura sistemi doğrultusunda İngiliz futbolunun iki güçlü ekibinden biri olacak. Mevcut eşleşme yapısına göre Galatasaray’ın turu geçmesi halinde Liverpool veya Tottenham ile karşılaşması bekleniyor.

Juventus karşısında alınan farklı galibiyet sadece skor avantajının yanı sıra psikolojik üstünlük de sağladı. Okan Buruk’un öğrencileri son haftalarda hem Süper Lig’de hem Avrupa’da yükselen form grafiğiyle dikkat çekerken, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmesi tur umutlarını güçlendirdi.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MUHTEMEL RAKİPLERİ

