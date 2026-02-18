Valiler Buluşması’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu görevlilerine sosyal medya uyarısı yaptı. Cumhurbaşkanı “Beğeni almak, gündeme gelmek gibi sebeplerle sosyal mecralarda ölçünün zaman zaman kaçtığına şahit oluyoruz. İletişim çalışması iletişim krizine dönüşmekte. Bu konuda en üst düzeyde hassasiyet göstereceğinize inanıyorum” diyerek seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Valiler Buluşması" programında önemli mesajlar verdi.

Sözlerine İçişleri ve Adalet Bakanlığı’ndaki değişimlere ilişkin ‘Hayırlı olsun’ temennisiyle başlayan Cumhurbaşkanı, eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya teşekkürlerini ileterek “İçişleri Bakanlığı görevini devir alan Mustafa Çiftçi'ye başarılar diliyorum” dedi.

"HİZMETLERİ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Cumhurbaşkanı’nın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

Biliyorsunuz, geçen hafta Bakanlığımızda bir nöbet değişimi yaşandı. İki buçuk yıl boyunca İçişleri Bakanı olarak görev yapan Ali Yerlikaya’ya bir kez de sizlerin huzurunda hizmetleri için teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığı görevini devralan Mustafa Çiftçi’ye de aynı şekilde başarılar diliyor, yapacağı hayırlar sebebiyle inşallah milletim adına kendisine şimdiden şükranlarımı iletiyorum. Birlikte vali yardımcılarımıza, kaymakamlarımıza ve mülki idare teşkilatımızın her bir mensubuna Rabbimden muvaffakiyetler temenni ediyorum.

"ZULME KARŞI AYAKYATIZ"

Ramazan-ı Şerif’i derme çatma çadırlarda karşılayan, buna rağmen vakar ve dirayetinden taviz vermeyen Gazzeli kardeşlerime, şahsım ve ülkem adına dayanışma mesajlarımızı gönderiyorum. Milletimizin her bir ferdinden dualarında Filistinli mazlumları unutmamasını ayrıca ve özellikle istirham ediyorum. Bizler birbirimize destek oldukça, birbirimizin yaralarını sardıkça, yek vücut olup dayanışmamızı ve muhabbetimizi artırdıkça bölgemizde ve gönül coğrafyamızda barışın, huzurun ve istikrarın hüküm süreceği o güzel günlerin inşallah çok yakın olduğunu burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yeter ki zulmün ve zalimin karşısında dimdik duralım. Yeter ki kardeşliğimize ve kardeşlerimize sımsıkı sarılalım, inancımıza ve hayallerimize sahip çıkalım. İşte o zaman Cenab-ı Allah’ın izniyle bozamayacağımız hiçbir tuzak, yırtıp atamayacağımız hiçbir plan, hüsrana uğratamayacağımız hiçbir oyun ve senaryo kalmayacaktır. Dualarımızda Filistinli mazlumları unutmayalım. Kardeşliğimize kardeşlerimize sarılalım. İnançlarımıza sahip çıkalım.Gazze'de güzel günler yakın. Bölgemizde barış ve huzur yakındır. Zulme karşı dimdik ayaktayız.

Büyük bir millet olarak büyük ruhumuzun özelliği de devlet kurumuna yüklediğimiz anlamdır. Tarihin hiçbir döneminde devletsiz kalmamış, sonraki kuşaklara aktarmış bir milletiz. Binlerce yıllık devlet geleneğimizin temelinde ahlak, adalet vardır. Adaleti ve iyiliği tesis etmeden idareyi tesis edemezsiniz. İnsanı yok sayarsanız huzuru sağlayamazsınız.

Valilerimiz hayati ve yetki ve sorumluluğu deruhte etmektedir. Vali devletin sahadaki yansımasıdır. Vatandaş ile devletin buluşma noktasıdır. Valilik derde deva bulma makamıdır. Valilerimizden en büyük beklentimiz insanımızın gönlüne girmeleri, sorumluluklarını yerine getirmeleridir.

Hazıra konan bir yöneticinin ne bulunduğu vilayete liderlik etmesi mümkün değildir. Şu hassasiyetleri her daim gözetmenizi bekliyorum.

Sosyal medyanın ve dijital platformların yaygınlaşmasıyla birlikte iletişim ve bilgilendirme faaliyetlerinin önemli bir kısmı buraya kaldı. Ancak beğeni almak, etkileşimi artırmak gibi sebeplerle bu mecralarda ölçünün zaman zaman kaçtığına şahit oluyoruz. Devletimizin ciddiyetine yakışmayan sahneler ortaya çıkmakta... Bu konuda en üst düzeyde hassasiyet göstereceğinize inanıyorum.

86 milyonun Ramazan sevincine gölge düşürmek isteyenlerin insanımızı kutuplaştırmasına eyvallah demeyeceğiz. Devlet kapısı hacet kapısıdır. Özgürlük alanları kısıtlanmadığı halde milletimizin inancını özgürce yaşamasına tahammül edemeyenlere kulak asmayacağız.

Haberle İlgili Daha Fazlası