Uzmanlar ‘Trump planı’nı değerlendirdi: Bu savaş biterse Netanyahu gider

YEŞİM ERASLAN - Milletlerarası hukuk uzmanı Doç. Dr. Hakan Erkiner, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı Gazze Barış Planı’nın 19. maddesindeki “Filistin halkının, kendi geleceğini tayin etme ve devlet kurma yönünde güvenilir bir yol için şartlar hazır olabilir” ifadesiyle Filistinlilere egemenlik hakkının tanındığını belirtti.

Planı gazetemize değerlendiren Erkiner, şunları kaydetti:

"Planı kabul ettiği belirtilen terörist Netanyahu, yine ‘Filistin Devleti’nin kurulmasını kabul etmeyeceğiz’ demeye başladı. Netanyahu’nun planı asla kabul etmeyeceği belli. Ama bununla beraber, İsrail’deki derin siyonizm, eğer İsrail’in var olmasının, Filistin’in haklarının da teslim ve tescil edilmesinden geçtiğini idrak ederse, Netanyahu zaten İsrail’de de iktidarda kalamayacak. Onun tasfiyesiyle de iki devletli çözüm söz konusu olabilir. İngiltere’den Fransa’ya kadar, Güvenlik Konseyinin daimî üyeleri de dâhil olmak üzere bütün dünya, ABD bile planında artık Filistin Devleti’nden bahsediyor."

"HAMAS SAHNEDEN ÇEKİLEBİLİR"

Siyonizmin kalesi ABD’den daha mülayim bir planın beklenemeyeceğine işaret eden Erkiner şöyle dedi:

En başından beri ne diyoruz; ABD durdurmadığı müddetçe İsrail durmayacak. Hamas bunca şehit verdi, liderleri ölüm söz konusu olduğunda gözlerini bile kırpmadı. Hamas, ‘yönetimde illa da ben olacağım’ noktasında değildir. ‘Yeter ki Gazze egemen olsun’ diye hareket eder diye düşünüyorum. Dolayısıyla Hamas sahneden çekilebilir.

"NETANYAHU HAPSE GİRECEK"

Netanyahu’nun katliamın devam etmesinden yana tavır takınacağını kaydeden Erkiner “Çünkü katliam durursa yargılanacak. Hakkında yolsuzluktan açılmış davalar savaş gerekçe gösterilerek erteleniyor. Bu adama kendi ülkesindeki hakimler ceza verecek ve hapse girecek. İşte tam da bu nedenle savaşın bitmesini asla istemiyor. Trump’ın planını sabote edebilmek için Hamas’a, ‘Filistin Devleti’ni kabul etmeyeceğim, siz de bu planı kabul etmeyin.’ Mesajı veriyor” değerlendirmesinde bulundu.