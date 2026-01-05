Süper Kupa’da yeni formatla birlikte Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak yarı final mücadelesi futbolseverlerin gündeminde ilk sıraya yerleşti. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak karşılaşma öncesi “Galatasaray Trabzonspor'u yenerse ne olur, yenilirse ne olur, elenir mi? ” soruları merakla araştırılıyor. İşte Süper Kupa maç sonucu senaryoları ve karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar...

GALATASARAY TRABZONSPOR’U YENERSE NE OLUR?

Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray Trabzonspor’u yenerse adını finale yazdıracak. Yeni format gereği yarı final karşılaşmaları tek maç eleme usulüyle oynanıyor.

Sarı-kırmızılı ekip bu mücadeleyi kazanırsa, diğer yarı final eşleşmesinin galibiyle Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek ve kupayı kazanmak için son bir maç oynayacak.

GALATASARAY TRABZONSPOR’A YENİLİRSE NE OLUR, ELENİR Mİ?

Galatasaray Trabzonspor’a yenilirse Süper Kupa macerası sona erecek. Tek maç üzerinden oynanan yarı finalde rövanş bulunmuyor. Bu nedenle kaybeden takım turnuvaya veda ederken, kazanan ekip finale yükselme hakkı elde edecek.

SÜPER KUPA YARI FİNAL HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak Süper Kupa yarı final mücadelesi ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma futbolseverler tarafından şifresiz olarak takip edilebilecek.

SÜPER KUPA YARI FİNAL SAAT KAÇTA?

Süper Kupa yarı finalinde oynanacak Galatasaray - Trabzonspor karşılaşması 5 Ocak Pazartesi günü saat 20.45’te başlayacak. Mücadele Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak.

