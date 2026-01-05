Beşiktaş'ın eski başkanı ve Bilgili Holding'in sahibi Serdar Bilgili'nin gözaltına alındığı iddia edilmişti. Bilgili Holding'den yapılan açıklamada söz konusu iddialar yalanlandı.

Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili'nin, ABD'den Türkiye'ye dönüşte dış hatlar terminalinde gözaltına alındığı iddiası kısa sürede gündem oldu.

Konuya ilişkin Bilgili Holding'den açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili hakkında bazı mecralarda yer alan gerçek dışı haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur." denildi.

"TAMAMEN ASILSIZ"

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün gerek sosyal medya gerekse bazı internet sitelerinde, iş insanı Serdar Bilgili'nin ABD dönüşü havalimanında gözaltına alındığı yönünde ortaya atılan iddialar tamamen asılsızdır.

Söz konusu haberler hiçbir somut bilgiye dayanmamakta, gerçeği yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır. Paylaşılan içeriklerin gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu asılsız iddiaları ortaya atan ve haberleştirenler hakkında yasal çerçevede gerekli adımlar atılacaktır."

