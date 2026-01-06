Anadolu Ajansı
Beşiktaş antrenmanında Rafa Silva detayı dikkat çekti
Antalya kampında Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde ikinci sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Rafa Silva detayı dikkat çekti.
Antalya'da teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise siyah-beyazlı takımın, taktik uygulamalar gerçekleştirdiği öğrenildi.
Antrenmanda Cengiz Ünder sahada bireysel, Jota Silva ise takımla çalıştı.
RAFA TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
Rafa Silva da ısınma hareketlerinden sonra antrenör eşliğinde takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
