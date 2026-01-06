Beykoz Anadolu Kavağı’nda kontrolden çıkan tahta yüklü kamyonetin bir dükkana girmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İstanbul Beykoz’da yaşanan trafik kazası faciayla sonuçlandı. Olay, saat 15.00 sıralarında Anadolu Kavağı Mahallesi Mirşah Hamam Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki Emet Tüfenk’in kullandığı tahta yüklü kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı.

ÖNCE ARACA ÇARPTI, SONRA DÜKKANA DALDI

Kamyonet önce park halindeki bir otomobile çarptı, ardından iki katlı bir binanın zemin katında bulunan dükkana daldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk kontrollerde, kamyon sürücüsü Emet Tüfenk ile o sırada sokakta yaya olarak bulunan 28 yaşındaki Wiebe Wermer’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan İtalyan uyruklu 27 yaşındaki Illaria Carroza ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için olay yerinde inceleme başlattı.

