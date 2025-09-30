ABD Başkanı Trump, Hamas'ı uyardı! “3-4 gün süreniz var"
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki ateşkes planıyla ilgili yaptığı açıklamada, Hamas’ın anlaşmaya cevap vermesi için yalnızca ‘3-4 günü’ olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Virginia’daki ABD Deniz Piyadeleri üssü Quantico’ya doğru yola çıkarken gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, “Sadece Hamas’ı bekliyoruz” dedi.
"Çok fazla müzakere alanı yok" diyen Trump, tüm rehinelerin iadesini ve iyi davranış istiyoruz” ifadelerini kullandı.
'ÜZÜCÜ BİR SON OLACAK'
Gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, “Hamas’ı bekliyoruz. Eğer Hamas bunu yapmazsa, bu çok üzücü bir son olacak” ifadelerini kullandı. Başkan, Hamas liderliğinin üç kez hedef alınarak “büyük bedel ödediğini” de hatırlattı.
İSRAİL'E YEŞİL IŞIK
Başkan, Hamas’ın anlaşmayı reddetmesi durumunda İsrail’e operasyonel serbestlik tanıyacağını ima ederek, “İsrail yapması gerekeni yapacak” dedi.
KATAR'DA KRİTİK TOPLANTI
Trump’ın açıklaması, Hamas’ı anlaşmayı kabul etmeye ikna etmek amacıyla Katar’da düzenlenen üst düzey toplantıyla aynı zamana denk geldi. Netanyahu’nun, Doha’ya yönelik saldırı sonrası Katar’dan özür dilediği ve arabuluculuk sürecine Türkiye’nin de katılacağı paylaşılmıştı.
KRİTİK GÖRÜŞME ÖNCESİ UYARI
Trump, Quantico’da üst düzey askeri liderlerle görüşeceğini belirterek, “Eğer onları beğenmezsem, anında görevden alırım” çıkışında da bulundu.
GENERALLERE DE UYARDI
Trump, gün içinde askeri liderlerle bir araya geleceğini söyleyerek, “Eğer onların bizim savaşçılarımız olmadığını düşünürsem, onlara ‘işten çıkarıldınız, çıkın’ diyeceğim” şeklinde konuştu.