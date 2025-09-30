Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD Başkanı Trump, Hamas'ı uyardı! “3-4 gün süreniz var"

ABD Başkanı Trump, Hamas'ı uyardı! “3-4 gün süreniz var"

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki ateşkes planıyla ilgili yaptığı açıklamada, Hamas’ın anlaşmaya cevap vermesi için yalnızca ‘3-4 günü’ olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump,  Virginia’daki ABD Deniz Piyadeleri üssü Quantico’ya doğru yola çıkarken gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, “Sadece Hamas’ı bekliyoruz” dedi. 

"Çok fazla müzakere alanı yok" diyen Trump, tüm rehinelerin iadesini ve iyi davranış istiyoruz” ifadelerini kullandı.

'ÜZÜCÜ BİR SON OLACAK'

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, “Hamas’ı bekliyoruz. Eğer Hamas bunu yapmazsa, bu çok üzücü bir son olacak” ifadelerini kullandı. Başkan, Hamas liderliğinin üç kez hedef alınarak “büyük bedel ödediğini” de hatırlattı.

İSRAİL'E YEŞİL IŞIK

Başkan, Hamas’ın anlaşmayı reddetmesi durumunda İsrail’e operasyonel serbestlik tanıyacağını ima ederek, “İsrail yapması gerekeni yapacak” dedi.

KATAR'DA KRİTİK TOPLANTI

Trump’ın açıklaması, Hamas’ı anlaşmayı kabul etmeye ikna etmek amacıyla Katar’da düzenlenen üst düzey toplantıyla aynı zamana denk geldi. Netanyahu’nun, Doha’ya yönelik saldırı sonrası Katar’dan özür dilediği ve arabuluculuk sürecine Türkiye’nin de katılacağı paylaşılmıştı.

KRİTİK GÖRÜŞME ÖNCESİ UYARI

Trump, Quantico’da üst düzey askeri liderlerle görüşeceğini belirterek, “Eğer onları beğenmezsem, anında görevden alırım” çıkışında da bulundu.

GENERALLERE DE UYARDI

Trump, gün içinde askeri liderlerle bir araya geleceğini söyleyerek, “Eğer onların bizim savaşçılarımız olmadığını düşünürsem, onlara ‘işten çıkarıldınız, çıkın’ diyeceğim” şeklinde konuştu.

 
Kaynak: Dış Haberler

Sivas'ta yolcu otobüsü tırla çarpıştı! Çok sayıda yaralı varMİT’ten kişisel verileri çalanlara operasyon
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump generallere seslendi! “Orta Doğu’da barış, 3 bin yıldır görülmedi” - Dünya“Orta Doğu’da barış, 3 bin yıldır görülmedi”Trump-Maduro gerilimi tırmanıyor! ''Kartellere kara harekâtıyla müdahale edeceğiz'' - DünyaGerilim tırmanıyor! ''Kartellere kara harekâtıyla müdahale edeceğiz''İsrail basını yazdı! ''Sumud Filosu'na müdahale hazırlığı yapılıyor'' - Dünyaİsrail basını yazdı! ''Sumud Filosu'na müdahale hazırlığı yapılıyor''ABD, Tahran ile anlaştı: Yüzlerce İranlı sınır dışı edilecek - DünyaABD, Tahran ile anlaştı: Yüzlerce İranlı sınır dışı edilecekParis'te şüpheli ölüm! Güney Afrika Büyükelçisi Nkosinathi Emmanuel Mthethwa 22. kattan düştü - DünyaGüney Afrika Büyükelçisi 22. kattan düştüİspanya'yı sel vurdu! Sokaklar göle döndü, çatılar uçtu - DünyaArabalar bile sürüklendi! İspanya kâbusu yaşıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...