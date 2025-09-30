İsrail, ChatGPT’yi kendi lehine eğitmek için ABD’li şirketle anlaştı

İsrail hükümeti, sosyal medyada kaybettiği etkiyi geri almak için bu kez yapay zekaya yöneldi.

Tel Aviv yönetimi ChatGPT gibi yapay zeka modellerinin İsrail’i daha olumlu göstermesi için ABD merkezli “Clock Tower X” adlı yeni bir şirketle 6 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

SÖZLEŞMEDE NELER VAR?

Sözleşmeye göre Clock Tower, ChatGPT gibi yapay zeka modellerinin İsrail’i daha olumlu göstermesi için “çerçeveler” üzerinde çalışacak, yeni web siteleri kurarak bu sistemlere veri sağlayacak.

Şirket ayrıca TikTok, Instagram, YouTube ve podcast’ler üzerinden içerik üretip yayacak. Hedef, aylık en az 50 milyon izlenmeye ulaşmak.

Clock Tower aynı zamanda MarketBrew AI yazılımını kullanarak arama motoru algoritmalarını etkileyecek, İsrail yanlısı içeriklerin Google ve Bing’de üst sıralarda çıkmasını sağlayacak.

TRUMP BAĞLANTISI İFŞA OLDU

Şirketin başında, eski Trump kampanya yöneticisi Brad Parscale bulunuyor. Clock Tower, Salem Media Network adlı muhafazakâr medya grubunun ağına da İsrail propagandası entegre edecek.

Söz konusu ağ Lara Trump ve Donald Trump Jr.’ın da hissedar olduğu programları içeriyor.

Z KUŞAĞI HEDEFTE

Sözleşmeye göre üretilecek içeriklerin en az yüzde 80’i doğrudan Z kuşağına yönelik olacak.

Anketler, 18-34 yaş arası Amerikalıların yalnızca %9’unun İsrail’in Gazze’deki katliamlarını desteklediğini gösteriyor. Bu düşen desteği tersine çevirmek, projenin ana hedeflerinden biri.

NETANYAHU: EN BÜYÜK SİLAH SOSYAL MEDYA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz günlerde influencer’larla yaptığı toplantıda sosyal medyayı “İsrail’in en güçlü silahı” olarak tanımladı. Netanyahu, “Bugün kılıçlarla savaşamazsınız. En önemlileri sosyal medyadır” demişti.

GİZLİ RAPORLAR VE SOYKIRIM ALGISI DEĞİŞİYOR

Clock Tower, 30 gün içinde İsrail için “kültürel, demografik ve duyarlılık araştırma raporu” hazırlayacak.

Daha önce sızan Stagwell Global anketinde, Amerikalıların %47’sinin İsrail’in Gazze’de soykırım yaptığını düşündüğü ortaya çıkmıştı.

Proje, İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Eran Shayovich tarafından yürütülüyor.

Shayovich’in Linkedin hesabında “İsrail’in stratejik iletişim ve kamu diplomasisi çabalarını güçlendirmek” amacıyla “Proje 545” adında özel bir kampanya yönettiği duyurmuştu.

BOT ÇİFTLİĞİ SKANDALI UNUTULMADI

Clock Tower’ın iş aldığı Havas Media Network, daha önce SKDKnickerbocker isimli Demokratlara yakın bir halkla ilişkiler firmasıyla çalışmıştı. SKDK, İsrail yanlısı içerik üreten bir “bot çiftliği” işlettiği ortaya çıkınca sözleşmesini sonlandırmıştı.