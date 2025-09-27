Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Netanyahu X’in peşinde! “Elon Musk bize düşman değil, konuşacağız”
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyayı artık yeni bir “savaş silahı” olarak tanımladı. Katıldığı programda dikkat çeken açıklamalar yapan Netanyahu, “TikTok’tan sonra sıra X’te” diyerek dijital platformların çatışmalardaki rolünü öne çıkardı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyayı artık “en önemli savaş aracı” olarak tanımlıyor. New York’ta ABD’li sosyal medya fenomenleriyle bir araya gelen Netanyahu, TikTok’un ardından sıranın X platformuna geldiğini söyledi.

Netanyahu, "Silahlar zamanla değişir. Bugün en önemli silah sosyal medyadır" diyerek sosyal ağların, özellikle ABD’de İsrail sağının taban desteğini güvence altına almak için kritik olduğunu savundu.

TİKTOK OPERASYONU SONRASI SIRADA X VAR

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı kararnameyle TikTok’un ABD operasyonlarının Oracle öncülüğündeki bir konsorsiyuma devredilmesini hatırlatarak, Oracle’ın kurucusu Larry Ellison’ın İsrail’e verdiği desteğin önemine işaret etti. TikTok’u “şu anda yapılan en önemli satın alma” olarak niteleyen Netanyahu, aynı etkinin X üzerinde de kurulabileceğini öne sürdü.

Netanyahu X’in peşinde! “Elon Musk bize düşman değil, konuşacağız” - 1. Resim

TİKTOK İSRAİL'N ELİNE Mİ GEÇİYOR?

TikTok’un ABD operasyonları önemli bir değişim sürecine giriyor. Platform, Oracle’ın kurucusu Larry Ellison, Dell CEO’su Michael Dell ve News Corp’un kurucusu Rupert Murdoch tarafından devralınacak.

Özellikle İsrail’in sadık bir destekçisi olarak bilinen Ellison, yeni yapıda kilit rol üstlenecek.

ELON DÜŞMAN DEĞİL, DOST

X’in sahibi Elon Musk hakkında ise, “Elon ile konuşmalıyız. O düşman değil, dost” ifadelerini kullandı. Netanyahu’ya göre, X üzerinde elde edilecek etki gücü, İsrail’in hem ABD kamuoyunu yönlendirmesinde hem de dış politikasında stratejik bir koz sağlayacak.

SOSYAL MEDYA, GAZZE'DEKİ SOYKIRIMIN EN GÜÇLÜ TANIĞI OLDU

İsrail’in Gazze Şeridi’nde bir yılı aşkın süredir sürdürdüğü saldırılar, sadece yıkım ve can kaybıyla değil, dijital dünyadaki yankılarıyla da tarihe geçti. Filistinliler, hazırladıkları dijital içeriklerle yaşanan soykırımı hem Arap ve İslam coğrafyasında hem de Batı dünyasında geniş kitlelere duyurmayı başardı.

DİJİTAL AKTİVİZM VE GENÇ KUŞAĞIN ETKİSİ

Medya ve iletişim uzmanı Abdulhakim Ahmeyn,  yaptığı değerlendirmede, "Aksa Tufanı operasyonuyla birlikte dijital etkileşime tüm yaş grupları katıldı" dedi. Ahmeyn’e göre, Batı’daki üniversite öğrencilerinden sanatçılara kadar pek çok kesimin Filistin’e destek gösterilerine yönelmesinde sosyal medya belirleyici oldu.

Teknoloji araştırmacısı Hassan Harcuc ise, "Her Filistinlinin elinde bir yayın aracı var. Dolayısıyla sosyal medya, geleneksel medyanın önüne geçerek İsrail saldırılarının duyurulmasında kritik rol oynadı" ifadelerini kullandı.

KÜRESEL SINIRLARI AŞAN ETKİLEŞİM

Uzmanlara göre dijital platformların yaygınlaşması, bölgeler ve nesiller arasındaki sınırları ortadan kaldırdı. Doğu Kudüs’teki Şeyh Cerrah protestolarında öne çıkan Z kuşağının rolü, Gazze’deki trajedinin küresel bir farkındalığa dönüşmesinde etkili oldu.

ALGORİTMA ENGELLERİ VE DİJİTAL SANSÜR

Ancak bu dijital dayanışmanın önünde ciddi engeller de var. “Sada Social” adlı merkez tarafından yayımlanan rapora göre, 2024’ün ilk dört ayında Filistin’le ilgili 5 bin 450’den fazla içerik sosyal medya platformlarında sansüre uğradı.

İhlallerin %32’si Instagram,

%26’sı Facebook,

%16’sı WhatsApp,

%14’ü TikTok,

%12’si ise X platformunda gerçekleşti.

Buna rağmen Filistinliler, algoritmik sınırlamaları aşmak için çeşitli teknikler geliştirerek seslerini duyurmaya devam ediyor.

