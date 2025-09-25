ABD’de şoke eden emir: Yüzlerce general ve amiral acil toplantıya çağrıldı!

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, nedeni açıklanmayan bir kararla yüzlerce general ve amirali önümüzdeki hafta Virginia’daki Quantico Deniz Piyade Üssü’ne acil toplantıya çağırdı.

EŞİ GÖRÜLMEMİŞ TALİMAT

Washington Post’un haberine göre, tuğgeneral ve üstü rütbedeki neredeyse tüm üst düzey subaylar için geçerli olan emir, dünya genelindeki çatışma bölgelerindeki komutanları bile kapsıyor.

Pentagon kulislerinde, bu ölçekte bir çağrının “eşi benzeri görülmediği” ve ABD askeri tarihinde neredeyse bir ilk olduğu konuşuldu.

Konuya yakın kaynaklar, toplantının gerekçesi açıklanmadığı için büyük bir kafa karışıklığı yaşandığını aktardı. İsimsiz bir yetkili, “İnsanlar çok endişeli. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorlar” ifadelerini kullandı. Başka bir kaynak ise “Bu iş böyle yapılmaz” diyerek tepkisini dile getirdi.

HEGSETH'İN TARTIŞMALI KARARLARI

Hegseth, daha önce Pentagon’da köklü değişikliklere imza atmıştı. General ve amiral sayısında yüzde 20 azaltmaya gidilmiş, Savunma Bakanlığı’nın “Savaş Bakanlığı” olarak yeniden adlandırılmasına yönelik emir yayınlanmıştı. Mayıs ayında da yaklaşık 100 general ve amiralin görevden alınması için talimat vermişti.

GÖREVDEN ALMALAR DEVAM EDİYOR

Son aylarda Savunma İstihbarat Teşkilatı Direktörü Korgeneral Jeffrey Kruse, Donanma Yedek Kuvvetleri Komutanı Amiral Nancy Lacore ve SEAL birimlerini denetleyen Tuğamiral Milton Sands görevden alındı. Trump yönetimi ayrıca Genelkurmay Başkanı Charles Q. Brown Jr. ve Deniz Operasyonları Şefi Amiral Lisa Franchetti’nin de aralarında bulunduğu birçok üst düzey ismi görevden uzaklaştırdı.

ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ YENİLENİYOR

ABD yönetiminin, Çin’i en büyük ulusal güvenlik tehdidi ilan eden yeni bir strateji üzerinde çalıştığı biliniyor. Pentagon’daki olağanüstü toplantının bu hazırlıklarla bağlantılı olabileceği öne sürülüyor. Ancak yetkililer resmi bir açıklama yapmadı.