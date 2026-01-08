Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta 12 bin seviyesini aşarak yeni rekorlara yelken açtı. 2026 Strateji Raporunu açıklayan İnfo Yatırım ve Alnus Yatırım; enflasyon ve faizlerde düşüş temasına dikkat çekerek BİST 100 için 2026 hedef fiyat öngörülerini paylaştı. İşte detaylar…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi 5 günlük hızlı yükselişin ardından dünkü işlemlerde yatay bir seyir izledi ve 12.028 puandan kapanış yaptı.

Yeni günde de ilk işlemler 12 bin seviyesinin üzerinde başlarken, analistler, borsada bir miktar soluklanmanın normal karşılanması gerektiğini aktarıyor.

BİST 100’DE KRİTİK SEVİYELER

İntegral Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede 12.000’in altında kapanış olması halinde bir miktar düzeltme eğiliminin öne çıkabileceği ancak 11.500’ün güçlü destek olduğu, kısa vadede bu seviyenin altına geri çekilme beklemedikleri aktarıldı.

DÜZENLİ PARA GİRİŞİ

Tacirler Yatırım ise düzenli para girişine dikkat çekerek, bu durumun Borsa İstanbul’da genele yayılan bir yatırımcı ilgisine işaret ettiğini aktardı. Analizde “11 binlerden 12 binlere gelen BİST 100 endeksinde bir süreliğine soluklanma görebileceğimizi de belirtelim” ifadelerine yer verildi.

BİST 100 İÇİN YENİ HEDEFLER

Bu arada finans kuruluşlarından da 2026 strateji raporları gelmeye devam ediyor. İnfo Yatırım tarafından paylaşılan raporda; TCMB’nin enflasyon beklentilerini kalıcı olarak çıpalamak için sıkı para politikası duruşunu sürdüreceği ifade edildi.

Bununla birlikte gerilemesi öngörülen enflasyonun, politika faizinde indirimleri de beraberinde getireceği aktarılan raporda; “Enflasyonun 2026 yılını %22 seviyesinde tamamlayacağını tahmin ediyoruz. Politika faizinde 10 puanlık indirim öngörüyoruz. Teknik analiz göstergelerinin teyidi ile yaptığımız modellemede, 2026 yılı endeks hedefini 15.800 olarak öngörüyoruz” denildi.

FAİZ-ENFLASYON TAHMİNLERİ

Alnus Yatırım’ın 2026 Strateji Raporunda ise; yıl sonunda enflasyonun yüzde 24,37’ye ve politika faizinin de yüzde 29,50’ye gerileyebileceği beklentisi öne çıkarıldı.

Alnus Yatırım, risklerin azaldığı, dezenflasyon ve faiz indirimi döngüsünün sorunsuz ilerlediği, kredi not artırımlarının geldiği, FED’in de faiz indirdiği olumlu senaryoda; BİST 100 endeksi için 2026 sonunda 16.500 hedef fiyat öngörüsünde bulundu.

Önemli Uyarı: Bu içerik aracı kurumlar tarafından paylaşılan raporlardan derlenerek hazırlanmıştır. Kesinlikle herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.

