TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl—Türkiye’de geçen yıl 1 milyon 84 bin 496 adet otomobil satışı gerçekleşti. Bu rakamın 671 bin 819 adedi SUV tipi araçlardan oluştu. Ancak zirvede yer alan ilk 5 modelin 3’ü, sedan gövde yapısına sahip araçlar olarak kendini gösterdi. SUV tipi araçlar ise listeye 5’inci sıradan itibaren dahil oldu. İşte otomobil severlerin 2025’te en çok tercih ettiği 20 model…

Türkiye’de otomotiv satışları 2025 yılını rekorla tamamladı. Geçen yıl toplam satışlar 1 milyon 368 bin 400 adet ve sadece otomobil satışları da 1 milyon 84 bin 496 adet olarak gerçekleşti. Toplam satışlarda %10,49 olan artış oranı, sadece otomobil satışlarında %10,62 olarak gerçekleşti. 2025 yılında Türkiye pazarında en çok satan modeller de belli oldu.

Türkiye'nin en gözde otomobilleri! İşte 2025 otomotiv satış raporu EN ÇOK SATAN 20 MODEL Buna göre en fazla tercih edilen modeller, yıllık satış rakamları ve pazar payları şöyle gerçekleşti: 1- Renault Clio HB: 51 bin 717 adet (%4,77) 2- Renault Megane Sedan: 48 bin 099 adet (%4,44) 3- Fiat Egea Sedan: 42 bin 838 adet (%3,95) 4- Toyota Corolla: 35 bin 907 adet (%3,31) 5- Tesla Model Y: 31 bin 509 adet (%2,91) 6- BYD Seal U: 30 bin 38 adet (%2,80) 7- Togg T10x: 27 bin 583 adet (%2,54) 8- Fiat Egea Cross: 26 bin 82 adet (%2,47) 9- Toyota C-HR: 25 bin 215 adet (%2,33) 10- Dacia Sandero Stepway: 23 bin 699 adet (%2,19) 11- Citroen C4x: 23 bin 057 adet (%2,13) 12- Volkswagen T-Roc: 22 bin 464 adet (%2,07) 13- Hyundai i20: 22 bin 383 adet (%2,06) 14- Peugeot 2008: 22 bin 341 adet (%2,06) 15- Volkswagen Taigo: 21 bin 367 adet (%1,97) 16- Nissan Qashqai: 20 bin 694 adet (%1,91) 17- Opel Corsa: 19 bin 137 adet (%1,76) 18- Peugeot 3008: 18 bin 516 adet (%1,71) 19- Renault Duster: 17 bin 635 adet (%1,63) 20- Hyundai Bayon: 17 bin 258 adet (%1,59)

SEDANLAR ZİRVEDE Türkiye’de “gövde tipine” göre bakıldığında, geçen yıl SUV otomobiller 671 bin 819 adet satışla öne çıktı. Yüzde 61,9 pay ile SUV araçlar, toplam içinde en çok tercih edilen gövde tipi oldu. Ancak model bazında en çok satan araçlara bakıldığında Renault Megane, Fiat Egea ve Toyota Corolla sırasıyla 2, 3 ve 4’üncü sıraları paylaştı. SUV araçlarda en çok satışa ulaşan Tesla Model Y, listeye 5’inci sıradan dahil oldu. Bu arada 2025 yılında 247 bin 5 adet satış ulaşan “sedan tipi” araçların toplam içindeki payı yüzde 22,8 oldu.

CLIO’DA FİLO ETKİSİ Zirvede yer alan Renault Clio, aynı zamanda ‘hatchback’ gövde tipinin de en büyük temsilcisi oldu. Geçen yıl toplam 156 bin 78 adet ‘hatchback’ otomobil satıldı. Toplam ‘hatchback’ satışlarının yaklaşık 3’te 1’inin Clio olması dikkat çekti. Sektör temsilcileri, özellikle kiralama şirketlerinin yaptığı kurumsal filo alımların, Clio modelini zirveye taşıdığını ifade ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası