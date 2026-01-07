Anadolu Ajansı
216 yıl hapisle aranan kadın, İstanbul'da yakalandı!
232 suç kaydı bulunan ve hakkında 216 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü Mine U., Kütahya polisi tarafından İstanbul'da yakalandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlü Mine U'nun (29), İstanbul'un Kartal ilçesindeki bir adreste saklandığını belirledi.
OPERASYONLA YAKALANDI
Eve baskın düzenleyen ekipler, 232 suç kaydı bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
SUÇ DOSYASI KABARIK
Mine U'nun, 209 "hırsızlık", 16 "konut dokunulmazlığı ihlali", 3 "yağma", 3 "mala zarar verme" ve "basit yaralama" suçlarından kaydının bulunduğu bildirildi.
Çeşitli illerde kapı kilidinin dilini açma yöntemiyle çok sayıda evden hırsızlık yaptığı öğrenilen hükümlünün, polis merkezindeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR