Erken rezervasyonlardaki belirgin artışla birlikte, Rus turistlerin 2026 yılı bahar ve yaz sezonu için yurt dışı tatil tercihlerinde Türkiye açık ara ilk sırada yer aldı.

Sektör temsilcileri, artan uçuş seçenekleri ve yüksek konaklama standartlarının, Rus turistlerin Türkiye’ye yönelmesinde etkili olduğunu vurguluyor.

REZERVASYONLAR YÜZDE 100 DOLU!

Tur operatörleri, 2026 sezonu için erken rezervasyon hacminin, geçen yıla kıyasla yaklaşık üç kat artış gösterdiğini, otel ve konaklama rezervasyonlarında ise yıl sonu itibarıyla yüzde 100’e yakın yükseliş kaydedildiğini belirtiyor.

2025 yılının ilk 11 ayında Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısı 6,67 milyona ulaşarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artış gösterdi. Öngörülere göre, 2026 yılında Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısında yüzde 5 ila 10 artış yaşanması bekleniyor.

